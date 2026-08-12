Vídeo: nuevo violento asalto a local de Biggie en Asunción

El asalto a la cadena Biggie Express se registró en el local ubicado sobre la calle Francisco Pizarro esquina Monseñor Juan Moleón Andreu, en la zona de límite entre los barrios Republicano y Pinozá-Cateura, en Asunción. El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 19:15.

Según se observa en las imágenes del circuito cerrado, los delincuentes llegaron al estacionamiento del minimercado a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió e ingresó al local a punta de pistola.

El hombre efectuó inmediatamente un disparo al techo para intimidar a quienes se encontraban dentro y luego se dirigió junto a las cajeras para exigirles el dinero recaudado. Posteriormente, ingresó al local el segundo delincuente.

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Vacían las dos cajas y huyen en menos de dos minutos

Los delincuentes vaciaron las dos cajas recaudadoras y también se llevaron los celulares de los trabajadores.

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Todo el atraco se desarrolló en menos de dos minutos. Tras apoderarse del dinero y los teléfonos, ambos salieron del establecimiento y huyeron a bordo de la motocicleta.

Al momento del asalto se encontraban en el lugar trabajadores y clientes. Pese a los disparos y a la violencia con que actuaron los delincuentes, no hubo personas heridas.

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Local ya había sido asaltado hace cuatro años

Según archivos de ABC, hace cuatro años se había registrado ya un asalto a este local de Biggie Express.

El nuevo hecho vuelve a poner bajo la lupa la seguridad en la zona y la vulnerabilidad de los comercios que operan en horarios de atención al público.