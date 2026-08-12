Google Play elimina aplicación bancaria de plataforma rusa de comercio electrónico OZON

"La aplicación OZON Bank no está disponible en Google Play, pero todas las aplicaciones anteriormente descargadas siguen funcionando como siempre", informó el servicio de prensa de la compañía, citado por la agencia rusa TASS.

Según esta plataforma de comercio digital, "en el sitio web del banco están las instrucciones de instalación de la aplicación, también se puede usar la aplicación web e ingresar en la cuenta personal del banco a través del navegador".

OZON señaló que las sanciones occidentales impuestas en el 21 paquete de sanciones de la UE "no afectan a las actividades" del banco.

"Los clientes continúan efectuando pagos, transferencias y otras operaciones en Rusia, todos los recursos financieros están seguros", concluyó.

Horas antes, la compañía tecnológica Yandex anunció que su aplicación de pago fue eliminada del servicio de descarga de aplicaciones de Apple, App Store.

"Yandex Pay ya no está disponible en App Store. No se preocupen, su dinero no corre peligro, usted podrá continuar usando nuestros servicios", escribió la plataforma en su canal de Telegram.

No es la primera vez que Apple y Google eliminan aplicaciones rusas, ya en junio fueron vetadas las aplicaciones de las redes sociales VK (el Facebook ruso) y Odnoklassniki, y el servicio de mensajería ruso MAX, promovido por las autoridades como una alternativa a Telegram y a WhatsApp, y sometida a una férrea censura estatal.