Google presenta Pixel Tag, un localizador que también permite encontrar el teléfono

Este pequeño dispositivo de acero inoxidable utiliza la red Find Hub de Google para localizar artículos como llaves, carteras o equipaje.

El localizador cuenta con certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, incluye tecnología de banda ultraancha (Ultra-Wideband) para una búsqueda de precisión e incorpora un altavoz que reproduce un sonido orientativo.

Una de las mayores diferencias con el popular AirTag de Apple es que el dispositivo de Google también funciona a la inversa, ya que posee un botón que el usuario puede presionar para hacer sonar su teléfono móvil Android si no sabe dónde lo ha dejado.

Este accesorio llegará a las tiendas el próximo 11 de noviembre por 29 dólares la unidad o 99 dólares en un paquete de cuatro.

El anuncio se hizo en el marco de la cita anual de hardware 'Made by Google', cuyo evento principal se celebrará este miércoles por la tarde en Nueva York y contará como presentador con el comediante Trevor Noah.

La compañía también anunció hoy una familia de teléfonos que incluye los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold, así como el Pixel Watch 5, reloj inteligente que presenta una autonomía de batería que alcanza hasta las 40 horas en su versión de 45 milímetros.