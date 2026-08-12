Reino Unido, locura de última hora por conseguir gafas para ver el eclipse solar

El entusiasmo por este fenómeno es tal que las cadenas de televisión emiten noticias desde España, donde se podrá observar el eclipse al 100 %, con declaraciones de astrónomos que han viajado para ver la ocultación del Sol dado que en el Reino Unido solo se podrá ver en un 90 %.

En territorio británico, este será el primer eclipse solar importante desde 1999, y se podrá ver después de las 18:00 GMT, algo que no se repetirá con esta magnitud hasta el 2050.

Algunas personas que se han quedaron sin gafas optarán por métodos caseros tradicionales, como proyectar la luz a través de coladores de cocina o cajas de cartón sobre el suelo.

Los puntos más altos y con horizontes despejados hacia el oeste-noroeste se han convertido en improvisados observatorios, como es el caso de Primrose Hill y Parliament Hill, en Londres, y también las playas de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra.

Kernow Astronomers, un club de aficionados a la observación de estrellas en Cornualles, ha organizado para esta tarde-noche un evento público especial en la costa para observar el eclipse.

Un miembro de ese club, Frank Johns, dijo a la BBC que el eclipse "se desarrollará muy lentamente: la descripción que yo usaría es que avanza aproximadamente a la misma velocidad que la manecilla de los minutos de un reloj; por tanto, no es algo instantáneo".

Explicó que el oscurecimiento perceptible de la Luna no se producirá "hasta que esté cubierta en más de un 50%, ya que el Sol es extremadamente brillante" y, a partir de ese momento, se producirá "un avance muy lento sobre el Sol hasta que este adquiera la forma de una luna fina y nítida".

La empresa de viajes On The Go Tours ha organizado periplos guiados para presenciar los eclipses solares. Se trata de paquetes diseñados para combinar el avistamiento del fenómeno astronómico desde puntos geográficos estratégicos con recorridos turísticos tradicionales de carácter cultural y natural.