La primera ministra de Corea del Sur y Bill Gates abordan la cooperación en reactores SMR

Han y el también fundador de la empresa de energía nuclear TerraPower mantuvieron "conversaciones exhaustivas" sobre la cooperación de Seúl y Washington en relación con los SMR y las soluciones energéticas para la inteligencia artificial, según un breve comunicado de la oficina de la jefa de Gobierno.

Durante su encuentro, Han expuso los tres megaproyectos que su país está impulsando a raíz de la transformación impulsada por la IA y subrayó la importancia de contar con un suministro energético estable para respaldar estas iniciativas.

Por su parte, Gates mostró su apoyo a los esfuerzos del Gobierno surcoreano para "abordar el cambiante paradigma energético" y destacó que el país asiático posee la experiencia y capacidad necesarias para ejecutar proyectos complejos a gran escala, recoge el citado comunicado.

Horas antes, la energética surcoreana Doosan Enerbility informó de que fabricará la vasija de protección y las estructuras internas y de soporte para el primer reactor Natrium de TerraPower, avanzando en su cooperación con compañías de Corea del Sur para fabricar y comercializar SMR.

Durante la jornada, Gates se reunió también con el presidente del conglomerado HD Hyundai, Chung Ki-sun; y el director ejecutivo de la constructora Hyundai Engineering & Construction (E&C), Lee Han-woo; para abordar formas de acelerar la comercialización de Natrium, según la agencia local de noticias Yonhap.