Hermano de Bachi Núñez hace campaña gracias al cajoneo de la Justicia

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos -entonces integrado por la jueza Elsa García (presidenta) y las magistradas Cándida Fleitas y Claudia Criscioni- dictó el 14 de diciembre de 2023 la condena de 11 años de pena privativa de libertad contra Óscar “Ñoño” Núñez, exgobernador de Presidente Hayes y exdiputado cartista (2013-2018).

Fue hallado culpable por un perjuicio patrimonial de G. 42.503.556.035 en contra de la institución departamental durante su gestión (2008-2013).

Ñoño Núñez, hermano del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), cumplió parte de esa decisión de primera instancia en la Prisión Militar de Viñas Cue. Sin embargo, un año después de emitirse la sentencia, el 20 de diciembre de 2024, logró el arresto domiciliario en su quinta ubicada en la zona de Río Verde, Villa Hayes.

El tribunal le otorgó el beneficio tras la presentación de una fianza de G. 54.000 millones (representada en 18 inmuebles) y mientras se aguardaba la resolución del recurso de apelación interpuesto contra la condena.

Casi dos años después de aquel fallo, las maniobras dilatorias en la Justicia no solo le permiten a Ñoño Núñez computar tiempo de pena en la comodidad de su casaquinta, sino que además goza de absoluta libertad para operar políticamente a favor de su hijo Adilson Núñez, postulante a concejal municipal en Benjamín Aceval, ciudad colindante con Villa Hayes.

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Es el propio exgobernador quien exhibe su vigencia e injerencia política mediante la difusión de fotografías en redes sociales. Aunque no se precisan las locaciones exactas de las tomas, se presume que muchas de ellas corresponden a la quinta donde debe cumplir el encierro preventivo.

Visitas y actos políticos

La actividad de Ñoño no se limita al proselitismo en favor de su hijo. También abarca reuniones con funcionarios públicos y la organización de mítines políticos, como el realizado a finales del año pasado para el lanzamiento de la candidatura de Luis López (intendente de Villa Hayes que busca la reelección) y otro con motivo del aniversario del Partido Colorado en setiembre de 2025.

Paradójicamente, tanto el condenado en primera instancia como los propios asistentes se encargan de viralizar las imágenes de estos encuentros sin ningún tipo de disimulo.

Riesgo de impunidad

El caso de Ñoño Núñez constituye un claro ejemplo de la selectiva morosidad judicial. Un urgimiento presentado en junio pasado por la abogada Esther Roa, representante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, ante el Tribunal Multifuero de Apelación de Presidente Hayes -integrado por María Elena Meza, Gustavo Martínez y Jazmín Ortiz-, reveló que aún existían cuatro recursos especiales pendientes de resolución en esta causa.

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A través del monitoreo en el Observatorio de Causas Emblemáticas, Roa remarcó que desde la interposición de los recursos de apelación especial -presentados entre el 5 y el 8 de enero de 2024- ha transcurrido un tiempo excesivo sin que la Cámara dicte resolución. La mora judicial continúa siendo uno de los principales mantos de impunidad en el fuero penal.

El escrito de urgimiento advierte además que, al tratarse de un expediente abierto en 2014, la dilación desmedida acarrea el riesgo inminente de que la causa quede impune por prescripción o extinción.

En un video difundido en sus redes sociales, la abogada Roa expresó su total desconfianza respecto al voto que pueda emitir la camarista Jazmín Ortiz, debido a su directa cercanía política y familiar con el clan Núñez.

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“Esta magistrada es hija de la diputada Ida Cattebecke y del intendente de Benjamín Aceval, Pedro Ortiz, todos ellos del sector político liderado por Horacio Cartes. Por eso tengo muchas dudas; donde ellos están metidos, casi siempre terminamos perdiendo los ciudadanos”, dijo.