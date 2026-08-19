Cuándo es el Día Mundial del Mosquito y por qué se celebra

El Día Mundial del Mosquito se conmemora cada 20 de agosto, en recuerdo de 1897, cuando el médico británico Ronald Ross describió el papel del mosquito en la transmisión de la malaria.

Por qué pican y por qué solo pican las hembras

Los mosquitos se alimentan principalmente de azúcares (néctar), pero las hembras de muchas especies necesitan además una comida de sangre para obtener proteínas y otros nutrientes que permiten madurar los huevos.

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Los machos no pican: sus piezas bucales no están adaptadas para perforar piel y su estrategia energética se basa en azúcares. La picadura es, en términos biológicos, un “atajo” nutricional para la reproducción, no un comportamiento agresivo.

Qué atrae más a los mosquitos y por qué algunas personas reciben más picaduras

Para encontrar a una persona, el mosquito combina señales a distintas distancias. A metros de distancia, lo guía el dióxido de carbono (CO₂) de la respiración: forma una “pluma” en el aire que el insecto puede seguir como si fuera un rastro.

Más cerca, entran en juego los olores de la piel (mezclas de ácidos, alcoholes y otros compuestos) y los de microorganismos que viven en la superficie cutánea.

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A centímetros, el mosquito afina con calor, humedad y, según la especie, con contrastes visuales (por ejemplo, ropa oscura).

Esa suma explica por qué no todos atraen igual. Quien exhala más CO₂ (personas más grandes, actividad física, algunos estados fisiológicos como el embarazo) suele volverse más detectable.

También influyen la temperatura corporal, el sudor y la composición del microbioma de la piel, que modifica el “perfil” de olores.

Otros factores populares —como el grupo sanguíneo— tienen evidencia más variable: lo consistente es que la atracción depende de un “paquete” de señales, no de una sola.

Por qué zumban los mosquitos

El zumbido no es una advertencia: es el sonido de sus alas al batir cientos de veces por segundo.

La frecuencia depende del tamaño y del sexo. En varias especies, machos y hembras usan ese sonido para coordinar el apareamiento, ajustando sus frecuencias en vuelo hasta “encontrarse” acústicamente.

Qué enfermedades transmiten, y ¿todos los mosquitos son peligrosos?

No todos los mosquitos transmiten enfermedades: para hacerlo, una especie debe ser un vector competente (capaz de infectarse, permitir que el patógeno se replique y luego inocularlo).

Entre las más relevantes para salud pública están Anopheles (malaria), Aedes aegypti y Aedes albopictus (dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla) y Culex (virus del Nilo Occidental, entre otros). Además, algunos transmiten parásitos que causan filariasis.

La transmisión ocurre porque, al picar, la hembra inyecta saliva con sustancias anticoagulantes para poder alimentarse; si el mosquito está infectado, allí pueden viajar virus o parásitos.

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Por eso, entender cómo detecta cuerpos humanos —química del aire, piel y calor— es clave para diseñar mejores estrategias de control en ciudades y regiones donde el dengue u otras arbovirosis son endémicas o reaparecen con cambios ambientales y urbanos.