Celulares con IA de Google, ChatGPT para adolescentes y más clics tecnológicos de América

Google presenta sus nuevos teléfonos Pixel 11, potenciados con inteligencia artificial y equipados con un sistema de notificaciones luminosas. La función Gemini Intelligence puede comprender el contexto del usuario, extraer información relevante de aplicaciones como Gmail, los mensajes o el calendario y mostrarla de forma proactiva cuando sea necesario.

La versión Pro cuenta con una triple cámara trasera, con un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo de 48 megapíxeles con cinco aumentos. El modelo estándar incorpora un Super Zoom de hasta 30 aumentos, mientras que HiLight utiliza indicadores LED alrededor del flash para emitir notificaciones luminosas de distintos colores.

OpenAI anunció el lanzamiento global de 'ChatGPT for Teens', una modalidad en la que el chatbot limita automáticamente determinadas conversaciones para proteger a los usuarios jóvenes y ofrece controles parentales. Según la compañía, mantiene las mismas capacidades de la herramienta tradicional, pero está diseñada para ayudar a los adolescentes a aprender, resolver problemas y explorar nuevas ideas.

El sistema limitará las conversaciones de alto riesgo relacionadas con autolesiones, violencia, trastornos alimentarios y contenido sexual explícito o gráfico. En algunos casos, también enviará alertas a los adultos que hayan activado los controles parentales y las notificaciones.

Los abogados de Meta rechazaron las acusaciones de 29 estados de EE.UU. de que la compañía buscó deliberadamente generar adicción entre niños y adolescentes a través de Facebook e Instagram. El juicio, que se desarrolla en California, supone uno de los mayores retos legales para la tecnológica por los presuntos daños emocionales y físicos causados a los jóvenes.

La compañía defendió, además, las medidas adoptadas para proteger a los menores y bloquear a usuarios que no cumplen los requisitos de edad. Meta aseguró que en los últimos tres meses eliminó 600.000 cuentas relacionadas con usuarios menores de 13 años y citó datos propios sobre el impacto de sus plataformas en el bienestar de los adolescentes.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, firmó una orden ejecutiva que impone "límites estrictos" a los centros de datos de inteligencia artificial, ante las preocupaciones por su elevado consumo de energía y agua. Una encuesta de Gallup publicada en mayo mostró que el 71 % de los estadounidenses se opone a la construcción de estos centros.

La medida establece requisitos para los desarrolladores en materia de asequibilidad energética, participación comunitaria, desarrollo económico y laboral, transparencia y protección ambiental. Además, otorga a los municipios una mayor capacidad de decisión sobre los proyectos que se desarrollen en sus comunidades.

Una corte de EE.UU. condenó a un hombre de Florida que utilizó ChatGPT mientras planeaba el asesinato de su exnovia, después de que OpenAI alertara al FBI sobre las amenazas realizadas por el usuario, según documentos judiciales.

Darren Zhou, exanalista financiero de Goldman Sachs, llegó a un acuerdo de culpabilidad en Palm Beach por amenazas de muerte o lesiones contra Rachel Eden Wachterman. La investigación se inició después de una advertencia de emergencia de OpenAI, tras las repetidas amenazas del usuario contra la mujer y su familia.

La empresa de pagos digitales Stripe anunció la compra de OpenRouter, una firma especializada en la conexión y el enrutamiento de modelos de inteligencia artificial, para optimizar el uso de estos sistemas por parte de las empresas. La operación fue valorada por The New York Times en 7.500 millones de dólares.

Stripe señaló que proporciona infraestructura a empresas desarrolladoras de IA y las ayuda a optimizar variables como los métodos de pago, las tasas de autorización y la prevención del fraude. La plataforma de OpenRouter, utilizada por compañías como Nvidia y Zoom, permite dirigir cada solicitud al modelo más adecuado según factores como la complejidad de la tarea, el precio, la velocidad y la fiabilidad.