Nueva York destrona a la bahía de San Francisco como el mayor imán de talento tecnológico

El documento, publicado esta semana, detalló que la fuerza laboral del área metropolitana neoyorquina escaló el año pasado hasta los poco más de 394.000 profesionales, impulsada por un crecimiento superior a un 8 % entre 2022 y 2025.

Estas cifras superan al área de la Bahía, en el estado de California, que registró 375.730 trabajadores tecnológicos, a causa de los despidos masivos que sufrió el sector y el auge de la inteligencia artificial (IA).

El pasado marzo, gigante tecnológico Meta despidió a unos setecientos empleados como parte de un movimiento estratégico que busca acelerar la estrategia de la compañía orientada a la IA.

Igualmente, la empresa de pagos con tarjeta Visa se encuentra, desde el mes pasado, estudiando una ronda de despidos de personal que podría afectar a 2.600 trabajadores, una estrategia que se suma a la apuesta de otras empresas ubicadas en Silicon Valley por reestructurar sus equipos en favor de la automatización tecnológica, como la tecnológica Intel o la plataforma Uber.

El auge de la mudanza del talento tecnológico en Nueva York evidencia una tendencia hacia la descentralización de la industria en busca de la diversificación mercantil y costos de vida fuera del tradicional monopolio de la costa oeste.

El área de la Bahía y su emblemático Silicon Valley se asientan sobre un estado que, por sí solo, constituye la cuarta economía del mundo con un PIB superior a los cuatro billones de dólares, según datos del Gobierno de California.