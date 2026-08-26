Amado y Cristian, los hermanos que han hallado miles de fósiles de megafauna en Costa Rica

"Trabajando en la agricultura íbamos a una finca ganadera y ayudábamos a un señor a pastar el ganado y en el transcurso de eso teníamos la oportunidad de estar en una quebrada. Desde pequeños veíamos objetos diferentes que podían ser piedras pero eran extraños, entonces los empezamos a recolectar y con el tiempo nos dimos cuenta que eran restos de animales prehistóricos, fósiles ya", explicó a EFE Amado Vargas.

Mientras sostiene un dedo fosilizado de un perezoso gigante, Amado Vargas relata cómo junto a su hermano ha explorado diversas áreas del cantón de Coto Brus, provincia de Puntarenas, en el sur de Costa Rica, en busca de fósiles que hoy exhiben en un aposento de su humilde vivienda, donde ambos sueñan con construir un museo para que la población local y los turistas puedan conocer de la paleontología.

"En la juventud nuestros compañeros eran de ir a turnos (fiestas), bailes a centros deportivos y nosotros los fines de semana nos íbamos para la quebrada. Fue como un hobby desde pequeños. Nos íbamos, nos llevábamos una sartén, una cuerda, pescábamos, comíamos, y nos poníamos a buscar piezas", recordó Amado Vargas.

Con la ayuda de expertos de la Universidad de Costa Rica y de paleontólogos de países como Alemania, Italia, Estados Unidos, Colombia y Panamá, los hermanos Vargas han logrado identificar numerosas especies, una de ellas una enorme boa constrictor que vivió en la época del mioceno superior, un registro único para Centroamérica conseguido a partir de vértebras fosilizadas.

Las 10.000 piezas que han recolectado estos hermanos costarricenses han permitido determinar la presencia de Megatherium (perezoso gigante), Pampatherium (armadillo gigante), camélidos, caballos, serpientes, capibaras, elefantes, cocodrilos, felinos, mastodontes, rayas, tiburones, crustáceos, delfines de agua dulce, tortugas, entre otras.

"Todo esto nos puede dar pistas de qué fue lo que sucedió, cómo las bestias de más grande tamaño se extinguieron. También nos da una pista de qué podemos hacer para resguardar lo que tenemos ahora porque cada día se pierde una especie en el mundo", declaró Amado Vargas.

Cristian, quien recuerda que sus amigos de infancia nunca quisieron unirse a sus expediciones a la quebrada, explicó que el último gran hallazgo que han realizado y que está en estudios científicos para su confirmación, es el de un carnívoro, posiblemente un felino, del que no existen registros en Costa Rica y que se lograría a partir de un pedazo de mandíbula.

Los hermanos Vargas dirigen en el cantón de Coto Brus un emprendimiento turístico llamado Finca Mastodonte, mediante el cual muestran a los visitantes las piezas que han recolectado, les explican su significado e importancia y hasta les organizan visitas a sitios donde pueden participar en la búsqueda de nuevas piezas.

La vinculación entre ciencia y turismo es una herramienta importante para avanzar en el sueño de construir un museo en la propiedad, con el fin de continuar divulgando la importancia de la paleontología y tratar de contribuir a más hallazgos científicos.

"¿Quién no nace soñando con los dinosaurios? Nosotros teníamos la oportunidad de ir a buscar fósiles, tal vez no como los dinosaurios, pero sí antiguos, y fue una pasión mutua que va a ser para toda la vida, hasta el día que nos muramos", expresó Cristian Vargas.