Clima en Paraguay: la temperatura sigue subiendo y hay alerta de tormentas

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielos parcialmente nublados y vientos del norte, con bajas probabilidades de lluvias o tormentas eléctricas en la mayor parte del país.
La excepción sería la zona noreste del país, donde está activa desde las 5:00 de hoy una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en tres departamentos: Amambay, Canindeyú y Concepción.
Se espera que las condiciones del tiempo se normalicen en todo el país durante los próximos días y que no se produzcan nuevas precipitaciones mañana, jueves, o el viernes.
Temperatura en aumento
Las temperaturas siguen subiendo en Paraguay y hoy se esperan máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 20 grados en todo el país.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
18 °C
34 °C
San Pedro
18 °C
33 °C
Caacupé
17 °C
31 °C
Villarrica
16 °C
31 °C
Coronel Oviedo
17 °C
31 °C
Caazapá
16 °C
31 °C
Encarnación
15 °C
30 °C
San Juan Bautista
16 °C
30 °C
Paraguarí
16 °C
32 °C
Ciudad del Este
17 °C
30 °C
Asunción
17 °C
32 °C
Pilar
15 °C
30 °C
Pedro Juan Caballero
18 °C
30 °C
Salto del Guairá
17 °C
29 ºC
Pozo Colorado
18 °C
35 °C
Fuerte Olimpo
20 °C
36 °C
Mariscal Estigarribia
18 °C
36 °C
Los índices serían aún más altos en los próximos días, con máximas de 35 grados mañana en la capital y 36 grados el viernes.