Clima
26 de agosto de 2026 a la - 05:27

Clima en Paraguay: la temperatura sigue subiendo y hay alerta de tormentas

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El calor sigue intensificándose en Paraguay, con temperaturas máximas que alcanzarían o superarían 30 grados centígrados hoy en gran parte del país. Hay una alerta vigente por posibles “fenómenos de tiempo severo” en tres departamentos del noreste.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielos parcialmente nublados y vientos del norte, con bajas probabilidades de lluvias o tormentas eléctricas en la mayor parte del país.

La excepción sería la zona noreste del país, donde está activa desde las 5:00 de hoy una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en tres departamentos: Amambay, Canindeyú y Concepción.

Se espera que las condiciones del tiempo se normalicen en todo el país durante los próximos días y que no se produzcan nuevas precipitaciones mañana, jueves, o el viernes.

Temperatura en aumento

Las temperaturas siguen subiendo en Paraguay y hoy se esperan máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 20 grados en todo el país.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

18 °C

34 °C

San Pedro

18 °C

33 °C

Caacupé

17 °C

31 °C

Villarrica

16 °C

31 °C

Coronel Oviedo

17 °C

31 °C

Caazapá

16 °C

31 °C

Encarnación

15 °C

30 °C

San Juan Bautista

16 °C

30 °C

Paraguarí

16 °C

32 °C

Ciudad del Este

17 °C

30 °C

Asunción

17 °C

32 °C

Pilar

15 °C

30 °C

Pedro Juan Caballero

18 °C

30 °C

Salto del Guairá

17 °C

29 ºC

Pozo Colorado

18 °C

35 °C

Fuerte Olimpo

20 °C

36 °C

Mariscal Estigarribia

18 °C

36 °C

Los índices serían aún más altos en los próximos días, con máximas de 35 grados mañana en la capital y 36 grados el viernes.