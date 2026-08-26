Clima en Paraguay: la temperatura sigue subiendo y hay alerta de tormentas

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielos parcialmente nublados y vientos del norte, con bajas probabilidades de lluvias o tormentas eléctricas en la mayor parte del país.

La excepción sería la zona noreste del país, donde está activa desde las 5:00 de hoy una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en tres departamentos: Amambay, Canindeyú y Concepción.

Se espera que las condiciones del tiempo se normalicen en todo el país durante los próximos días y que no se produzcan nuevas precipitaciones mañana, jueves, o el viernes.

Temperatura en aumento

Las temperaturas siguen subiendo en Paraguay y hoy se esperan máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 20 grados en todo el país.

Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 18 °C 34 °C San Pedro 18 °C 33 °C Caacupé 17 °C 31 °C Villarrica 16 °C 31 °C Coronel Oviedo 17 °C 31 °C Caazapá 16 °C 31 °C Encarnación 15 °C 30 °C San Juan Bautista 16 °C 30 °C Paraguarí 16 °C 32 °C Ciudad del Este 17 °C 30 °C Asunción 17 °C 32 °C Pilar 15 °C 30 °C Pedro Juan Caballero 18 °C 30 °C Salto del Guairá 17 °C 29 ºC Pozo Colorado 18 °C 35 °C Fuerte Olimpo 20 °C 36 °C Mariscal Estigarribia 18 °C 36 °C

Los índices serían aún más altos en los próximos días, con máximas de 35 grados mañana en la capital y 36 grados el viernes.