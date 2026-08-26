El acuerdo de Meta presiona a YouTube y TikTok para reforzar la protección de los menores

El acuerdo, sujeto a la aprobación de un tribunal federal en Oakland (California), donde se desarrollaba la segunda semana del juicio contra la tecnológica, fundada por Mark Zuckerberg, requiere un pago de 16.680 millones de dólares y una serie de medidas para proteger a los usuarios adolescentes (de entre trece y diecisiete años) y menores de trece años.

Sin embargo, el acuerdo está diseñado de tal manera que sus condiciones se volverán más estrictas si otras tecnológicas como Google, dueña YouTube, y ByteDance, que opera TikTok, implementen también límites diarios, uso de modo nocturno restringido y medidas de verificación de edad, como se ha comprometido Meta a hacerlo, según explicó en una conferencia de prensa el fiscal de California, Rob Bonta, quien lideró la demanda.

Por ejemplo, el límite acordado de uso para adolescentes de las plataformas de Meta se ha establecido en dos horas, pero si otras tecnológicas asumen compromisos similares, la restricción se endurecerá hasta llegar a una hora diaria.

“Esa es nuestra esperanza: lograr estas protecciones reforzadas y compromisos más significativos para Meta, siempre y cuando consigamos acuerdos y compromisos de otros actores de la industria”, insistió el fiscal, que subrayó que California y otros estados mantienen una demanda en curso contra TikTok y Snap.

El pago acordado también está supeditado a que las otras compañías establezcan restricciones. Meta pagará al menos 12.100 millones de dólares en un plazo de diez años para resolver las demandas de los estados. Los otros 5.300 millones de dólares se entregarán después de que se logren futuros acuerdos con otras empresas de redes sociales.

La demanda contra Meta alegaba que la compañía tecnológica había diseñado sus redes sociales para generar adicción entre los menores y engañaba al público sobre los peligros de sus plataformas, al ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes, y violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores.

Además California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusaban a Meta de violar las leyes estatales de protección del consumidor.

“Es un problema que afecta a toda la industria. Meta forma parte de ella y es un actor importante, pero existe un ecosistema mucho más amplio; no estaremos satisfechos hasta abordar todos los problemas de todo el sector”, sentenció Bonta.

El fiscal, que espera lograr compromisos con toda la industria, aseguró que ahora los esfuerzos se concentrarán en TikTok y en Snap, pero que también le “preocupa mucho” YouTube.