Bruselas exige a Meta protecciones permanentes para menores tras su acuerdo en EE.UU.

"Si ofreces compromisos en Europa, son para todo el futuro: no están limitados en el tiempo. Aquí tenemos una legislación en vigor (que se debe) cumplir", afirmó el portavoz comunitario Thomas Regnier en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario, preguntado por si Bruselas aceptaría condiciones similares a las pactadas por Meta en EE.UU.

Regnier confirmó que la Comisión ha mantenido contactos con Meta tras el acuerdo, alcanzado el miércoles ante una corte federal de California, que pone fin a un litigio de varios años sobre el impacto de sus plataformas en menores.

"No hay nada nuevo. Es un diálogo continuo", dijo el portavoz, quien insistió en que Bruselas busca garantizar "al menos" un nivel de protección equivalente para los menores europeos.

Una investigación de la UE sobre Meta concluyó el mes pasado que los diseños "adictivos" de Facebook e Instagram incumplen la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

"El balón está ahora en el tejado de Meta", señaló Regnier, quien recalcó que corresponde a la compañía presentar compromisos concretos para corregir esas infracciones, entre ellos herramientas de gestión del tiempo de pantalla y controles parentales que, según Bruselas, hasta ahora "no son suficientes".

Asimismo, subrayó que la DSA se basa en un enfoque de mitigación de riesgos y no en medidas prescriptivas como las estadounidenses.

"Aquí no hay una casilla que marcar. Nosotros ya determinamos que el diseño adictivo es perjudicial y debe mitigarse; ahora es la empresa la que tiene margen para plantear cómo hacerlo", explicó.

Para Bruselas, el acuerdo de Meta "demuestra que la UE y EE.UU. comparten preocupaciones sobre la seguridad de los niños en internet".

La Comisión Europea prevé nuevas actuaciones en esta materia en las próximas semanas, según indicó Regnier.