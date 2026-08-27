“Luna de sangre” de agosto: dónde y a qué hora ver el eclipse lunar

La agenda celeste de 2026 se encamina a su último gran capítulo con un eclipse lunar parcial en la noche del 27 al 28 de agosto. De acuerdo con Clarín, el fenómeno llega tras el eclipse solar del 12 de agosto y pondrá fin a la temporada anual de eclipses.

Aunque no será total, los números lo vuelven especialmente llamativo: según el sitio Time and Date, se tratará de un eclipse parcial muy profundo, en el que el 96,2% de la superficie lunar quedará cubierta por la umbra (la zona más oscura de la sombra terrestre).

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En ese punto, la Luna —correspondiente a la “Luna del Esturión”— puede adquirir un tono rojizo o cobrizo, un efecto visual asociado popularmente a la llamada “Luna de Sangre”.

Dónde se verá: América con el evento completo; Europa, recortado por el amanecer

La visibilidad dependerá de la posición de la Luna sobre el horizonte en cada región:

América del Sur y América del Norte : podrán seguirse todas las fases de principio a fin, ya que la Luna permanecerá visible durante la noche, según la información citada por Clarín.

Europa y África : el eclipse será observable en las primeras horas del 28 de agosto , pero la Luna se pondrá antes de que terminen las etapas finales.

Zonas de Asia occidental: la observación será parcial, condicionada por la ubicación.

Time and Date también aporta una estimación de alcance: el fenómeno completo podría ser visto —en términos de disponibilidad geográfica del evento— por 987.000 personas (12,16% de la población mundial), cifra que Clarín reproduce.

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Cronograma del eclipse: horarios por fase (TU) y por país

El eclipse completo (sumando todas sus etapas) durará aproximadamente 5 horas y 38 minutos, siempre según Time and Date. La secuencia se divide en fases penumbrales y parciales.

A continuación, los horarios (convertidos desde Tiempo Universal, TU):

1) Inicio del eclipse penumbral — 01:23 (TU)

Paraguay, Argentina, y Brasil: 22:23 (27/8)

Chile y Miami: 21:23 (27/8)

Colombia y Perú: 20:23 (27/8)

Ciudad de México: 19:23 (27/8)

España: 03:23 (28/8)

Según explica la NASA, en esta fase la Luna entra en la penumbra, la parte exterior de la sombra de la Tierra. El oscurecimiento comienza, pero suele ser sutil.

2) Inicio del eclipse parcial — 02:33 (TU)

Paraguay, Argentina y Brasil: 23:33 (27/8)

Chile y Miami: 22:33 (27/8)

Colombia y Perú: 21:33 (27/8)

Ciudad de México: 20:33 (27/8)

España: 04:33 (28/8)

Aquí la Luna empieza a entrar en la umbra. Para la NASA, el efecto se vuelve evidente: es el momento en que parece que “un mordisco” oscurece el disco lunar y la porción dentro de la umbra se ve mucho más oscura.

3) Máximo del eclipse — 04:12 (TU)

Paraguay, Argentina y Brasil: 01:12 (28/8)

Chile y Miami: 00:12 (28/8)

Colombia y Perú: 23:12 (27/8)

Ciudad de México: 22:12 (27/8)

España: 06:12 (28/8)

En el máximo, con la Luna profundamente inmersa en la umbra, puede aparecer el tono cobrizo/rojizo que le da fama al fenómeno.

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4) Fin del eclipse parcial — 05:52 (TU)

Paraguay, Argentina y Brasil: 02:52 (28/8)

Chile y Miami: 01:52 (28/8)

Colombia y Perú: 00:52 (28/8)

Ciudad de México: 23:52 (27/8)

España: 07:52 (28/8)

Tras el retroceso de la umbra, la Luna vuelve a la zona de penumbra, donde el oscurecimiento otra vez se vuelve delicado.

5) Fin del eclipse penumbral — 07:01 (TU)

Paraguay, Argentina y Brasil: 04:01 (28/8)

Chile y Miami: 03:01 (28/8)

Colombia y Perú: 02:01 (28/8)

Ciudad de México: 01:01 (28/8)

España: 09:01 (28/8)

Por qué la Luna puede verse roja: la explicación física detrás de la “Luna de Sangre”

La tonalidad rojiza no es un “cambio de color” de la Luna, sino un efecto de la luz filtrada por la atmósfera terrestre. La NASA detalla que, durante un eclipse lunar, parte de la luz solar atraviesa el aire que rodea la Tierra antes de llegar a la superficie lunar.

En ese trayecto, los colores de longitud de onda corta (azules y violetas) se dispersan con más facilidad, mientras que los tonos rojos y naranjas atraviesan mejor la atmósfera. Por eso la iluminación remanente tiende a teñir la Luna de naranja o rojo, especialmente cuando el eclipse es total; en un parcial muy profundo, el efecto puede ser similar.

La NASA añade un factor clave: cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre durante el evento, más roja puede percibirse la Luna.

Cómo observarlo: sin filtros, pero con buenas condiciones de cielo

A diferencia de los eclipses solares, este eclipse lunar no requiere protección ocular especial.

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Aun así, la experiencia mejora con condiciones básicas: buscar un sitio con baja contaminación lumínica y un horizonte despejado para seguir el avance y retroceso de la sombra.

Fuente: Clarín/NASA