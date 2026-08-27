Habló el conductor que arrolló a un estudiante sobre Sacramento: “Estoy dentro de una pesadilla, estoy mal”

En medio de la consternación de la comunidad educativa a donde asiste la víctima, el conductor involucrado en el grave accidente de tránsito registrado el lunes último sobre la avenida Santísimo Sacramento rompió el silencio.

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Alberto Zarza, quien se desempeña como chofer de plataforma, ofreció su versión de los hechos durante una entrevista con Noticias Paraguay (NPY), en la que negó haber circulado con exceso de velocidad y atribuyó lo sucedido a un trágico punto ciego.

El suceso ocurrió cuando el menor de 14 años intentaba cruzar la calzada sobre la franja peatonal y fue impactado por el vehículo conducido por Zarza.

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Una maniobra imprevista y la hipótesis del punto ciego

Zarza explicó que se desplazaba por la avenida Sacramento rumbo a la avenida Primer Presidente para buscar a sus hijas. Al aproximarse a la intersección, notó que varios vehículos asomaban la parte frontal intentando incorporarse a la vía preferencial.

🚨 Terapia intensiva tras grave accidente en zona



Sacramento Un estudiante de 17 años se encuentra gravemente herido tras ser atropellado en Asunción. Su padre brindó detalles del hecho y del delicado estado de salud de su hijo. 🏥🚗



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“Yo venía por la preferencial y toqué la bocina para advertir a los autos que no se tiraran. Cuando cruzo la esquina, en mi visión periférica vi que algo venía rápido hacia mi auto desde la derecha. Fue una milésima de segundo; clavé el freno y sentí el impacto. En mi frente nunca vi nada”, relató el conductor.

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Al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el accidente, se observa la presencia de un vehículo blanco y un motocarro estacionados o asomados sobre la acera. Para Zarza, esa posición bloqueó completamente la visibilidad entre el estudiante y su automóvil.

“Había un punto ciego total ahí. Creo que el auto le tapaba la vista a él y a mí. Él tampoco me vio, porque de lo contrario no habría intentado cruzar”, sostuvo.

Socorro inmediato y auxilio en el lugar

El chofer remarcó que, tras sentir el choque, frenó de inmediato, descendió del rodado y se arrodilló junto al adolescente para auxiliarlo. Al percatarse de que continuaba respirando, llamó al sistema 911 solicitando una ambulancia urgente.

Posteriormente, fue derivado a la comisaría jurisdiccional por orden fiscal para someterse al alcotest —el cual arrojó resultado negativo— y completar los trámites de rigor.

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Al no poder acudir en persona al hospital por encontrarse demorado, solicitó la ayuda de un allegado para que acompañara a la familia en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Cobertura de seguro y conmoción personal

Zarza expresó ser padre de familia y formador de jóvenes desde hace más de 15 años; por ende, lo ocurrido le generó un impacto emocional muy fuerte. Admitió que aunque el padre de la víctima le pidió no acudir presencialmente al hospital por el delicado momento, confirmó que habilitó todos los trámites con la aseguradora de su automóvil para garantizar la asistencia financiera del menor.

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“Nadie sale de su casa un día diciendo que quiere chocar a alguien. Le recalqué al abogado de mi seguro que la prioridad absoluta es la salud del chico. Me siento pésimo porque como papá no me quiero ni imaginar lo que están pasando”, concluyó.

Esta mañana, padres e integrantes de la comunidad educativa a la que asiste el adolescente realizaron una manifestación reclamando a las autoridades municipales el mejoramiento de la circulación vial en el sitio, remarcando que se trata de una zona escolar.