Un Ariane 6 lanza el satélite MTG-I2 para predicción meteorológica a corto plazo

El despegue se produjo a las 20:11 horas GMT con el Ariane 6 en su configuración de dos motores (A62), en la que es la primera misión del lanzador europeo a órbita geoestacionaria, unos 36.000 kilómetros de altitud sobre el ecuador.

MTG-Imager2 completa la constelación MTG, un programa de Eumetsat y la Agencia Espacial Europea (ESA), de la que ya había dos satélites en órbita, el MTG-Imager y MTG-Sounder Y que es una nueva generación de predicción meteorológica revolucionaria para Europa.

La constelación está diseñada para generar datos e imágenes que mejoren el seguimiento de fenómenos meteorológicos de rápida evolución y reforzar las capacidades de predicción inmediata y vigilancia del clima en Europa y el norte de África con un nivel de detalle sin precedentes.

Con ello se mejorará el seguimiento de fenómenos meteorológicos de rápida evolución casi en tiempo real, como las tormentas, que se podrán seguir de principio a fin.

La predicción a muy corto plazo de fenómenos meteorológicos de rápida evolución y gran impacto es fundamental para la protección de la vida, los bienes y las infraestructuras, así como para los sectores de la economía sensibles a las condiciones meteorológicas, en particular la aviación.

Este puede generar una imagen del disco terrestre completo cada diez minutos, así como observar Europa y el norte de África con una frecuencia de hasta 2,5 minutos, una velocidad sin precedentes, dando indicios mucho más tempranos de dónde pueden estar formándose tormentas severas y seguir su evolución.

El MTG-I2 es como pasar de tener una serie de instantáneas a disponer de algo más parecido a una retransmisión de vídeo en directo desde el espacio.

Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y, además de las pérdidas de vidas, significaron pérdidas económicas para la Unión Europea de 882.000 millones de euros entre 1980 y 2024.

El nuevo satélite es fruto de un consorcio europeo de más de 70 empresas de 17 países europeos y Canadá, con Thales Alenia Space como contratista principal, y con la participación de siete españolas.

Alter ha proporcionado componentes electrónicos, labores de ingeniería asociadas y la ejecución de campañas de ensayos de laboratorio; Inventia Kinetics ha parcipado en actividades de fabricación, ensamblaje, integración y soporte a ensayos de instrumentos meteorológicos de última generación.