Esqueletos de dinosaurio y fósiles, artículos de lujo a la venta en una galería de Moscú

"Aquí presentamos la gama más lujosa en el plano de paleontología", comenta a EFE Mijaíl Voskresenski, fundador del proyecto 'Paleoparque de Rusia', al referirse a la muestra presentada en la galería de arte moscovita Stargift.

Nada más entrar a la sala de la exposición, el visitante es recibido por el esqueleto de un oso de las cavernas de casi tres metros de altura y más de 12.000 años de antigüedad, con las garras en alto y las fauces en ademán de rugido. Esta disponible para su adquisición por 10 millones de rublos (casi 116.400 dólares).

El cráneo de un rinoceronte lanudo, con una edad semejante, cuesta 1,6 millones de rublos (18.600 dólares), mientras que el esqueleto completo de un psittacosaurio (125 millones de años) y predecesor de los triceratops, costaría 12,5 millones de rublos (más de 145.500 dólares).

Ese diente, que se vende a 800.000 rublos (más de 9.000 dólares), es más grande que el fósil de una cría de plesiosaurio, un dinosaurio marino que habitó la Tierra a principios del período Jurásico y cuyos ejemplares adultos llegaron a medir hasta 23 metros.

Además de los fósiles, la galería ofrece a los compradores minerales y fragmentos de meteoritos, laminados de tal modos que se aprecian las caprichosas estructuras de los cristales de metal de estos cuerpos celestes.

Muchas de estas piezas pertenecen a coleccionistas privados o son importadas de terceros países, ya que Rusia estimula la entrada de este tipo de objetos.

En el caso de un meteorito hallado en Rusia, el valor es de 5 millones de rublos, es decir, casi 60.000 dólares. En cuanto a un fragmento encontrado en China, el precio es de 2 millones de rublos (unos 23.000 dólares).

No obstante, las leyes rusas prohíben terminantemente la exportación de fósiles, que consideran patrimonio cultural, lo cual no afecta al proyecto de Voskresenski, ya que asegura que está totalmente orientado al público ruso.

Eso sí, todas las piezas cuentan con certificados de autenticidad oficiales, que blindan la compra contra posibles estafas inherentes a cualquier actividad comercial.

"Rusia es quizás el único país en el mundo en cuyos confines se pueden hallar todos los períodos geológicos, desde la era Paleozoica hasta la Cenozoica, todas las etapas de la evolución de la vida en nuestro planeta", comenta el especialista.

Señala que mucha de la gente que creció con 'Parque Jurásico' de Steven Spielberg ya son personas exitosas, empresarios acaudalados, "pero ese sueño infantil de tener su propio dinosaurio persiste en muchos de ellos, simplemente la gente no comprende que existe este tipo de mercado y que esto es posible".

Afirma que su proyecto analizó por medio de la inteligencia artificial el porcentaje de la población adulta del planeta que tiene acceso a los objetos de lujo y estableció que una de cada 150 personas puede comprar un Rolex y una de cada 20.000 un Ferrari.

"Solo uno de cada un millón de personas puede tener un yate privado o conquistar el Everest y solo uno de cada diez millones puede jactarse de que tiene su propio esqueleto de un dinosaurio", sonríe, al señalar de que "cada vez son más los que quieren invertir en algo así".

Considera que Rusia "no debe quedarse rezagada" en el mercado de las piezas paleontológicas, en vistas al creciente auge de esta corriente en las principales casas de subastas internacionales, en las que "los lotes más llamativos y caros son los dinosaurios".

Para Voskresenski, uno de sus objetivos radica en darle un mayor sustento legal a la búsqueda de fósiles en Rusia, para lo que creó un parque paleontológico en la región de Leningrado, donde los visitantes pueden excavar e incluso hallar restos de criaturas prehistóricas y llevárselas de recuerdo.

"Nuestro concepto es hilvanar todo esto en un proyecto único que permita a la gente viajar no solo en el espacio, sino también en el tiempo", asevera.