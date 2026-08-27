Mundial de Rally: médicos de Asunción llegaron a Encarnación y marchan por la ciudad

La doctora Rosana González, secretaria del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), lideró un contingente de médicos que fue desde la capital del país hasta Encarnación. Los dirigentes locales los recibieron en el acceso a la ciudad por la ruta PY01.

Los gremialistas marcharon hacia la avenida Francia, hacia el sector del Centro Cívico Municipal (Sambódromo), sitio donde se desarrolla la Largada Simbólica del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Los médicos esperan que alrededor de 2.000 manifestantes lleguen entre hoy y mañana de otros puntos del país, como, por ejemplo, Ciudad del Este, Caazapá y Misiones.

El objetivo es reforzar la manifestación para mañana viernes, día en que inicia la competencia del WRC. En paralelo emplazaron al gobierno hasta mañana y amenazan con renuncias masivas.

Lea más: Hoteleros de Itapúa se pronuncian preocupados por la huelga de médicos en Encarnación

Tensión por cierres de ruta

Los médicos no quisieron revelar los puntos de concentración para la manifestación del viernes. No obstante, se presume que pueden apostarse en tramos por donde pasarán los vehículos de competencia del WRC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, los organizadores del Comité Organizador Local adelantaron que no está previsto un cambio de itinerario y que las fuerzas de seguridad pública deberán garantizar que se desarrolle el evento sin retrasos mayores.

La competencia iniciará en Cambyretá, siendo el tramo de enlace la ruta PY06 y el camino de acceso a Puerto Campichuelo.