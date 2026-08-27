Nacionales
27 de agosto de 2026 a la - 22:01

Mundial de Rally: médicos de Asunción llegaron a Encarnación y marchan por la ciudad

Médicos del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) llegaron esta noche a Encarnación, departamento de Itapúa, y organizan una manifestación masiva para este viernes. Esta convocatoria en el sur del país se realiza como medida de fuerza y coincidir con el Mundial de Rally. Esperan la llegada de 2.000 médicos de otros departamentos.

Por Sergio González

La doctora Rosana González, secretaria del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), lideró un contingente de médicos que fue desde la capital del país hasta Encarnación. Los dirigentes locales los recibieron en el acceso a la ciudad por la ruta PY01.

Los gremialistas marcharon hacia la avenida Francia, hacia el sector del Centro Cívico Municipal (Sambódromo), sitio donde se desarrolla la Largada Simbólica del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Los médicos esperan que alrededor de 2.000 manifestantes lleguen entre hoy y mañana de otros puntos del país, como, por ejemplo, Ciudad del Este, Caazapá y Misiones.

Grupo de médicos con batas marchando bajo luces nocturnas, algunos levantan carteles y voces de protesta en la calle.
Médicos del Sindicato Nacional de Médicos llegan a Encarnación para manifestarse por demandas salariales del 24 al 28 de agosto.

El objetivo es reforzar la manifestación para mañana viernes, día en que inicia la competencia del WRC. En paralelo emplazaron al gobierno hasta mañana y amenazan con renuncias masivas.

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Tensión por cierres de ruta

Los médicos no quisieron revelar los puntos de concentración para la manifestación del viernes. No obstante, se presume que pueden apostarse en tramos por donde pasarán los vehículos de competencia del WRC.

En ese sentido, los organizadores del Comité Organizador Local adelantaron que no está previsto un cambio de itinerario y que las fuerzas de seguridad pública deberán garantizar que se desarrolle el evento sin retrasos mayores.

Seis policías en uniforme alineados, equipados con escudos, en una calle urbana iluminada de Encarnación.
Policías se alinean en Encarnación para supervisar la situación en la manifestación convocada por médicos.

La competencia iniciará en Cambyretá, siendo el tramo de enlace la ruta PY06 y el camino de acceso a Puerto Campichuelo.