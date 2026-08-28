Trump anuncia la creación de una academia espacial para formar a las futuras generaciones

"En unos momentos firmaré una orden ejecutiva para comenzar el proceso de creación de una nueva academia nacional: la Academia Espacial de EE.UU. (...) Ahora tendremos una academia para la Fuerza Espacial, la NASA y la industria espacial civil", dijo el mandatario durante un acto en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston (Texas).

Trump viajó a Texas para condecorar con la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas de la misión Artemis II, que en abril completaron el primer sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.

Según la orden ejecutiva firmada por el presidente, la academia no solo educará a astronautas, sino también a científicos, ingenieros, operadores, empresarios, funcionarios públicos y combatientes.

Los alumnos que se gradúen estarán obligados a servir un tiempo en las Fuerzas Armadas o en la NASA.

Sin embargo, el documento no dio detalles sobre el futuro emplazamiento de la academia.

Este anuncio trasciende en un momento de gran actividad espacial en Estados Unidos, no solo por parte de la NASA, sino procedente de empresas privadas como SpaceX o Blue Origin, entre otras.

Una de las metas a corto plazo de la NASA es devolver al ser humano a la Luna a través del programa Artemis, y posteriormente crear un asentamiento humano permanente en el satélite que facilite el salto a Marte.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, además de su compañero de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, jugaron un papel muy importante en ese objetivo el pasado abril, cuando completaron el primer sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años en el marco de Artemis II.

Por su papel durante esa expedición, los cuatro astronautas recibieron este viernes la máxima distinción que el Gobierno de Estados Unidos otorga a astronautas, científicos o personal de aviación por sus servicios relacionados con el programa espacial.

Los astronautas despegaron a bordo de la cápsula Orión el pasado 1 de abril desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral y regresaron a la Tierra el 10 de abril.