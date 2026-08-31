Ambientes ácidos como las nubes de Venus podrían permitir moléculas biológicas complejas

Un estudio liderado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos indica que los péptidos (cadenas cortas de aminoácidos) pueden permanecer estables en condiciones extremadamente ácidas y plegarse para adoptar formas que podrían permitirles desempeñar funciones biológicas.

La búsqueda indicios de vida, presente o pasada, en el sistema solar se ha centrado en planetas que tienen o tenían una superficie líquida similar a la de la Tierra, pero cada vez más pruebas sugieren que los ingredientes necesarios para la vida podrían existir en las nubes de Venus, que son en un 98 % ácido sulfúrico.

Si los péptidos logran llegar a esa capa de nubes, permanecerán allí y se conservarán de forma estable. Una vez que estas macromoléculas tengan una estructura tridimensional definida, podrían llegar a desempeñar una función, según la investigadora del MIT y una de las firmantes del artículo Mei Hong.

La superficie de Venus es demasiado caliente para albergar vida, pero su capa de nubes, formadas por gotitas de ácido sulfúrico, presenta temperaturas más suaves aptas para la vida.

Los meteoritos que contienen componentes básicos de péptidos entran con frecuencia en la atmósfera de Venus, lo que plantea la posibilidad de que esos péptidos puedan servir como componentes básicos para formas de vida simples, siempre que logren sobrevivir al entorno corrosivo de las nubes, explicó el MIT en un comunicado.

El equipo realizó una serie de pruebas para analizar si diferentes tipos de moléculas biológicas podrían persistir en esas condiciones altamente ácidas.

Los estudios demostraron que los ácidos nucleicos, los componentes básicos del ADN, podían permanecer intactos en condiciones altamente ácidas, al igual que los lípidos y los aminoácidos.

El siguiente paso fue averiguar si los péptidos podían persistir y plegarse para adoptar formas que les confirieran funciones biológicas.

Los investigadores descubrieron que los péptidos estudiados se mantuvieron estables durante muchas semanas y creen que se debe a la ausencia de agua en soluciones tan altamente ácidas, lo que significa que la hidrólisis (la reacción química que rompe los enlaces peptídicos en presencia de ácido) no puede producirse.