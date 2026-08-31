“Nuera VIP” del presidente de la Corte cobró sin trabajar casi G. 278 millones

Entre septiembre de 2024 y julio de 2026 la funcionaria Analía Belén Carrillo Servín, nuera del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alberto Martínez Simón cobró, en concepto de salarios, la suma de G. 277.920.000, estando en España (Europa), donde hace dos años realiza un capacitación, beneficiada de un permiso con goce de sueldo.

La conocida como “relatora VIP” percibe un sueldo mensual de G. 10.800.000 y cobra igualmente la suma G. 360.000 en bonificación por título, según los registros del propio portal de funcionarios del Poder Judicial.

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Carrillo Servín también cobraba mensualmente G. 1.800.000 en concepto de “responsabilidad en el cargo”, sin embargo este pago cesó a partir de septiembre del 2024, en coincidencia con la entrada en vigencia su permiso con goce de sueldo. Sin embargo, ya estando en pleno uso de su licencia, se le acreditó una bonificación de G. 360.000 por “grado académico”, que cobró desde diciembre del 2024.

Desde que accedió a su licencia con goce de sueldo el 1 de septiembre del 2024, Carrillo Servín se embolsilló nada menos que G. 277.920.000 sin asistir un solo día al trabajo. Y todavía le falta cobrar los meses de agosto y setiembre. Se tiene que reincorporar en octubre.

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Nuera de Martínez Simón se capacita en España

La Dirección de Asuntos Jurídicos del máximo tribunal emitió la semana pasada un dictamen, señalando que el Consejo de Superintendencia de la Corte le otorgó licencia la relatora de la Corte Analía Carrillo Servín para capacitación con goce de sueldo a Carrillo Servín el 23 de julio del 2024, mediante la Resolución Nº 1322.

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El permiso, por un año, rigió desde el 1 de septiembre de 2024. Posteriormente, por Resolución Nº 1235 del 15 de julio del 2025, Carrillo Servín consiguió que se le otorgue una prórroga por un año más, siempre con goce de sueldo.

Si bien el dictamen firmado por el director jurídico Samir Armele no indica cuál es la capacitación que justifica el permiso brindado a Analía Carrillo Servín; por publicaciones en redes sociales, se puede inferir que siguió el “Master de Formación Permanente en Derecho de Familia e Infancia” de la Universitat de Barcelona.

En el sitio web oficial de la universidad se señala que el curso se extiende entre los meses de octubre y junio, mientras que la defensa del trabajo final es en julio. Esto coincide con fotografías de Carrillo Servín ostentando su certificado el 14 de julio del 2025. Al día siguiente, la Corte ya le estaba confirmando la prórroga. Sin embargo, no está claro si volvió a inscribirse en otro curso.

Licencia coincide con curso del hijo de Martínez Simón

Un dato llamativo es que la relatora Analía Carrillo Servín consiguió que su licencia para capacitación en España, con goce de sueldo, coincida con el curso que sigue su marido, Álvaro Joaquín Martínez León, en dicho país europeo.

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El hijo del presidente de la Corte Alberto Martínez Simón estudió el Máster universitario en construcción avanzada en la edificación, en la Universidad Politécnica de Cataluña, según se puede observar en su página de LinkedIn. El curso inició en septiembre del 2024 (mismo mes en que comenzó a regir la licencia de su esposa) y su tesis fue presentada en abril de este año.

Teniendo en cuenta las fechas establecidas en el dictamen de Asuntos Jurídicos de la Corte, éste 1 de septiembre se cumplirá el plazo de licencia otorgado a la relatora de la Corte Analía Carrillo Servín.

Al respecto, la Acordada N° 1679/2022 refiere que: “c) De no producirse la reincorporación efectiva del funcionario al Poder Judicial a los 5 (cinco) días hábiles de la culminación de la licencia, se procederá a informar a la Oficina de Quejas y Denuncias, para el correspondiente proceso disciplinario conforme a la Acordada disciplinaria”.

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Asimismo, se indica que “la licencia otorgada obliga al funcionario a la permanencia dentro de la Institución por un periodo igual al doble del concedido, caso contrario, deberá reintegrar todos los emolumentos percibidos durante el tiempo del servicio no prestado”.

Dictamen jurídico favorece a “relatora VIP”

El dictamen firmado por el director jurídico Samir Armele refiere que 34 funcionarios fueron beneficiados con la licencia establecida en la Acordada N° 1679/2022. Solo a dos de ellos se les otorgó una prórroga. Se trata de la propia Carrillo Servín y de la funcionaria Paola Elizabeth Silguero, quien se desempeña como “operadora informática” (II), con una remuneración de G. 11.160.000. También cobra todos los meses.

En dicho dictamen jurídico, Prieto refiere que la posibilidad de conceder permisos con goce de sueldo para estudios o capacitación se encuentra contemplada en las acordadas de la Corte Suprema de Justicia del año 2002 y actualmente regulada por la Acordada Nº 1679/2022.

“Por lo tanto, desde el año 2002 el régimen interno del Poder Judicial reconocía expresamente la facultad del Consejo de Superintendencia de conceder permisos con goce de sueldo, hasta por dos años, cuando la capacitación estuviera específicamente vinculada con la función asignada al funcionario”, resalta parte del dictamen de Armele que fue solicitado por el propio ministro Alberto Martínez Simón.

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En el documento Armele agrega que la Acordada Nº 1679/2022 mantuvo esa política institucional, sistematizó su regulación e incorporó condiciones y obligaciones posteriores orientadas a asegurar que la capacitación recibida revierta en beneficio de la institución.

Nuera del ministro Benítez Riera como precedente

Laura Geraldine Bordenave Gamarra, funcionaria judicial y médica de profesión, nuera del ministro de la Corte Luis María Benítez Riera, en su momento, gracias a las influencias de su suegro, consiguió permiso con goce de sueldo para capacitarse en la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con su marido, Luis María Benítez Sienra. Fue desde el 2014 al 2018.

Ahora se repite este viejo y detestable vicio, pero con la relatora Analía Carrillo, nuera del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón.

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En julio de 2018 nuestro diario publicó el caso de Laura Bordenave y la máxima instancia judicial tuvo que salir a reconocer, que la nuera de uno de los integrantes del máximo tribunal tuvo un permiso especial para viajar a México, junto con su marido médico para capacitarse.

Ante la publicación, la Corte refirió que la funcionaria contaba con “permisos concedidos por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en virtud a la normativa vigente, que establece la posibilidad de otorgar permisos con goce de sueldo en casos justificados y acreditados, siguiendo el criterio institucional”.