John Ternus sucede mañana a Tim Cook al frente de Apple para liderar la era de la IA

En bolsa, las acciones de Apple cedían un 1,09 % hasta los 316,21 dólares en las primeras operaciones de este lunes, en la víspera del relevo en la dirección de la compañía.

Desde que se anunció el relevo, el pasado 20 de abril, la acción de Apple ha ganado casi un 18 %. Además, el valor acumula una subida de alrededor del 37 % respecto a hace un año, cuando cotizaban en torno a los 231 dólares.

A sus 51 años, Ternus asumirá las riendas de Apple con el reto de acelerar el despliegue de la inteligencia artificial (IA) y navegar un complejo panorama geopolítico.

El hasta ahora director de ingeniería de hardware lleva un cuarto de siglo en la empresa de Cupertino (California) y ha estado involucrado en prácticamente todos los grandes lanzamientos recientes de la firma de la manzana mordida, desde las distintas generaciones del iPhone y el iPad hasta los AirPods, el Apple Watch y la incursión de Apple en la realidad mixta con las Vision Pro.

Uno de sus principales hitos al frente del área de hardware fue la transición de los ordenadores Mac a los chips diseñados por la propia compañía, que ofrecen un mayor rendimiento y una mayor eficiencia energética que los procesadores de Intel utilizados anteriormente.

Ternus heredará una Apple valorada en unos 4,5 billones de dólares, una cifra que refleja la transformación de la compañía durante los casi 15 años de Cook al frente.

En ese periodo, la capitalización bursátil de la empresa se multiplicó por más de diez, y los ingresos anuales alcanzaron los 416.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2025.

Ternus sucederá a dos de las figuras más importantes de la historia de Apple: Steve Jobs, cofundador, artífice del regreso de la compañía a la primera línea tecnológica e impulsor del iPhone, y Tim Cook, quien durante casi 15 años amplió el negocio y convirtió al 'smartphone' en el eje de un ecosistema de dispositivos y servicios.

Bajo el liderazgo de Cook, Apple reforzó su negocio de servicios, amplió su catálogo de productos y consolidó una cadena de suministro global que contribuyó a convertir a la compañía en uno de los gigantes empresariales más rentables del mundo.

Esa fortaleza financiera será precisamente una de las herramientas que tendrá Ternus para afrontar uno de los grandes retos de Apple: aumentar su inversión en inteligencia artificial (IA) sin poner en riesgo el modelo de alta rentabilidad construido durante la era Cook.

Apple ha avanzado con más cautela que sus rivales en la carrera por la IA generativa, mientras compañías como Nvidia, Google y OpenAI han destinado enormes cantidades de dinero a modelos, chips e infraestructura. Ternus tendrá que decidir cuánto está dispuesta Apple a invertir para cerrar esa brecha.

Ternus también deberá gestionar una cadena de suministro todavía muy dependiente de Asia en un contexto marcado por las tensiones comerciales y los aranceles estadounidenses.

Por el momento, su primera gran prueba llegará el próximo 9 de septiembre, cuando se espera que suba al escenario para encabezar el evento de lanzamiento de nuevos dispositivos de Apple de este otoño.

El lema elegido para esta presentación será 'Surprise and shine' ('Sorprende y brilla') y, según medios especializados, la compañía podría anunciar su primer iPhone plegable.

De acuerdo con las imágenes filtradas, el modelo podría tener un formato ancho similar al que Samsung utilizó en el Galaxy Z Fold 8.

También se espera que Apple desvele las novedades de los nuevos dispositivos de la gama iPhone 18.