ChatGPT sufre una caída en Estados Unidos para miles de usuarios

De acuerdo con esta plataforma, que monitorea este tipo de incidencias, más de 22.946 usuarios de Estados Unidos reportaron problemas hoy.

Los datos de esta misma web señalan que el 77 % de los problemas reportados están relacionados directamente con el chatbot, mientras que un 10 % corresponde a fallas en el asistente de IA de OpenAI especializado en código, Codex, y un 7 % en la aplicación.

Por su parte, la página oficial de estado del sistema de OpenAI muestra un aviso que indica que actualmente están "experimentando problemas" y que hay "errores graves en ChatGPT y Codex".

"Hemos aplicado las medidas correctivas y estamos supervisando la recuperación", anota el mensaje de la web.

Esta nueva caída de los servidores se produce apenas dos días después de que la plataforma experimentara problemas de conexión similares.