Macron celebra "la valentía" de Adenot, astronauta de Europa con más tiempo en el espacio

"A las 14:48 horas, Sophie Adenot entra en la historia al batir el récord de duración de una misión de la Agencia Espacial Europea. Más de 200 días en el espacio. Su coraje y su trayectoria nos inspiran y nos llenan de orgullo", dijo Macron, en un mensaje en X.

Adenot, de 44 años, superó al italiano Luca Parmitano, quien hasta hoy tenía el récord de días de un astronauta europeo en el espacio por su estancia en 2020.

Ingeniera de formación y expiloto de pruebas, Adenot fue además la segunda mujer astronauta de la ESA -tras la italiana Samantha Cristoforetti- en hacer una operación extravehicular, el pasado 18 de agosto, seguida de otras dos.

En sus tres caminatas espaciales ha acumulado 19 horas y 42 minutos en el vacío, según la ESA, lo que hace de la francesa uno de los grandes nombres femeninos de la exploración espacial europea.