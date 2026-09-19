Seccionaleros de Camilo: la red de 41 operadores que cuesta US$ 1,4 millones al año

Un total de 41 de los 45 presidentes de seccionales coloradas de Asunción, que impulsan la candidatura de Camilo Pérez (ANR-cartista) a la Intendencia de Asunción en las elecciones del próximo 4 de octubre, figuran en las planillas de sueldos del Congreso Nacional, ministerios del Poder Ejecutivo, entes descentralizados y, por supuesto, en la Municipalidad de Asunción.

Datos oficiales exponen un esquema de cooptación institucional en el que el presupuesto público financia una red de operadores políticos de alto perfil que absorbe US$ 1,4 millones anuales en salarios; dinero del contribuyente no solo de Asunción, sino de todo el país.

Cooptación estatal: cómo la red partidaria absorbe los mayores salarios en el Congreso y el Ejecutivo

De los 41 operadores de Camilo “enchufados” al presupuesto público, 25 se encuentran distribuidos en diferentes dependencias del Estado paraguayo. De estos, 9 trabajan en el Poder Legislativo, 13 en el Poder Ejecutivo y tres en entes descentralizados.

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Este flujo de recursos destinados al mantenimiento de la dirigencia partidaria demuestra que el presupuesto público opera como el principal sostén financiero de las bases electorales del oficialista Partido Colorado en la capital.

La lista de operadores políticos del oficialismo en Asunción está encabezada por el senador, presidente de la Seccional N° 12 y exintendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, quien resultara perdedor en las últimas internas coloradas frente a Camilo y cuyo salario supera los G. 37 millones mensuales.

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La lista también incluye a Juan Carlos Duarte Duré, presidente de la Seccional N° 3 y titular de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), con antecedentes como el uso discrecional de G. 34.000 millones en su gestión durante el anterior Gobierno, detectado por la Contraloría General de la República (CGR). Su salario mensual supera los G. 32 millones al mes.

Con un sueldo mensual de G. 32 millones, José Jara Rojas (Seccional 20), representante de los jubilados y pensionados en el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), ocupa el tercer lugar en la lista.

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Su hijo, José Manuel Jara Cantero es director general de Gestión y Reducción de Riesgos de la comuna. En 2024, ABC había denunciado además el nombramiento de su nuera, Katherin Elizabeth Añazco como secretaria privada de Jara Rojas en el IPS.

Enclaves municipales y descentralizados: la distribución de cargos rentados en la administración pública

La lista de operadores de la Lista 1 en Asunción incluye a cinco concejales cartistas: Nasser Esgaib (Seccional 10), Miguel Sosa (Seccional 22), Javier Pintos (Seccional 26), Marcelo Centurión (Seccional 35) y Mariano Cáceres (Seccional 38), con salarios de más de G. 28 millones al mes.

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Todos ellos, integrantes de la mayoría que acompañó y apañó la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), buscarán mantener una banca en las elecciones del próximo 4 de octubre, ya que nuevamente son candidatos a concejales.

Después de los ediles, la lista continúa con funcionarios de alto rango, como Ernaldo Edgardo Cardozo Benítez (Seccional 42), quien cobra un sueldo de G. 23 millones en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, como titular de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA). En 2019, su nombre apareció entre funcionarios de Aduanas que cobraron millones en concepto de “premios” por multas, un cobro que defendió públicamente como ajustado al marco legal vigente.

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La lista de presidentes de seccional con altos rangos en el Estado central continúa con otros nombres de relevancia como Nelson Mora (Seccional 37), exjefe de Gabinete de Nenecho y actual funcionario del Ministerio de Urbanismo (MUVH), con un salario de G. 21 millones.

Maximiliano Luis Ayala Penayo (Seccional 15), exjefe de la Policía Municipal Fiscalizadora de la Municipalidad durante la gestión de Nenecho, es otro presidente de seccional de Asunción favorecido con un cargo. Actualmente es director del Registro Civil, con más de G. 20 millones de salario. Su cargo municipal fue sucedido en la estructura por su hermano Constantino “Tino” Ayala (ANR-cartista), candidato a concejal por la Lista 1.

US$ 1,4 millones al año: el impacto financiero de la lealtad política en el Estado

A los 25 presidentes de seccionales coloradas de Asunción que cobran del Estado Central se suman los 16 presidentes de seccionales coloradas de la capital que figuran en la nómina oficial como funcionarios o autoridades de la Municipalidad de Asunción, actualmente bajo la gestión del intendente Luis Bello (ANR-cartista). Estos cargos representan un costo mensual de G. 184 millones para la comuna.

El esquema, que incluye a concejales municipales y directores de áreas estratégicas, sostiene una estructura política de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre, como parte de las bases del Partido Colorado, que postula al cartista Camilo Pérez para la Intendencia de Asunción.

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Entre los funcionarios aparecen directores de la gestión de Bello como Carlos Morel Gadea (Seccional 1), Sebastián Radice (Seccional 9), y Óscar “Piriki” Rodríguez (Seccional 36). Todos ellos son candidatos de la Lista 1 que impulsa la candidatura de Camilo Pérez (ANR-cartista), sumando además a Enrique “Kike” Chávez (Seccional 27), cuestionado exdirector de Nenecho que busca un lugar como concejal suplente.

Mantener a este bloque consolidado de 41 presidentes de seccional distribuidos en ministerios, entes descentralizados, el Congreso y la comuna capitalina impone al contribuyente un gasto salarial total de US$ 1,4 millones al año. Esta cifra gráfica el volumen de recursos públicos volcados al sostenimiento de la maquinaria proselitista oficialista en vísperas de los comicios municipales en Asunción.