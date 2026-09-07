La ESA pide un "impulso" en las capacidades espaciales europeas para ganar más autonomía

"Europa es excelente, su industria es excelente, sus científicos son de primer nivel, pero necesitamos darle un impulso", dijo Aschbacher en un encuentro por videoconferencia con periodistas, entre ellos de EFE, desde el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial (ESTEC, en sus siglas en inglés), uno de los principales centros técnicos de la ESA situado en Noordwijk (Países Bajos).

Al explicar sus expectativas ante una cumbre que reunirá a líderes políticos, ministros y representantes de la industria y del sector espacial, Aschbacher dijo que hay "mucho en juego" y que la reunión supone una oportunidad para situar el espacio al más alto nivel político y definir qué papel quiere desempeñar Europa en la próxima etapa de la exploración espacial.

La ESA está preparando, a petición de Francia, una aportación para los ministros europeos sobre los próximos pasos en exploración. Aschbacher señaló que estos deberían abarcar tanto la exploración robótica como los vuelos tripulados y el desarrollo de capacidades europeas propias para transportar astronautas a la órbita baja terrestre y, eventualmente, más allá.

"Esta es una decisión política y también económica", recalcó ante un sector que crece alrededor de un 10 % anual y en el que hay un gran desequilibrio entre Europa y Estados Unidos.

"La economía espacial mundial mueve unos 130.000 millones de euros y Estados Unidos representa aproximadamente el 60 % de esa inversión, frente alrededor del 10 % Europa", indicó. No obstante, se mostró optimista ante una situación que calificó de "bastante prometedora" por inversiones tanto a nivel europeo como nacional, con países como Alemania, Italia, Polonia y España "invirtiendo cantidades importantes en espacio".

Aschbacher destacó tres ámbitos en los que Europa debe reforzar sus capacidades: conectividad segura por satélite, lanzadores y exploración.

En lanzadores, aseguró que Europa ha salido de la reciente "crisis de lanzadores" y cuenta actualmente con acceso independiente al espacio gracias a Ariane 6 y Vega-C. El éxito del lanzamiento de Isar Aerospace desde Noruega el sábado, el primero comercial orbital desde Europa continental, supone, declaró, un paso importante para el sector privado europeo.

La ESA ha firmado contratos con Isar Aerospace y otras tres empresas -la española PLD Space, la alemana Rocket Factory Augsburg y la francesa MaiaSpace-, con el objetivo de actuar como cliente y ayudar a las compañías a desarrollar lanzadores de mayor capacidad y, en última instancia, reutilizables.

Europa igualmente necesita, añadió, avanzar en conectividad segura por satélite, donde el desarrollo del sistema IRIS² busca reforzar su capacidad propia.

En la exploración, Aschbacher señaló la Luna y Marte como objetivos a largo plazo. La ESA prepara la misión Rosalind Franklin a Marte y el programa Moonlight para las comunicaciones lunares, mientras Europa participa en Artemis mediante el Módulo de Servicio Europeo.

Aschbacher confirmó además que la ESA está negociando con la NASA la participación de astronautas europeos en futuras misiones a la superficie lunar, aunque declinó dar detalles sobre las conversaciones.

"Antes de que un astronauta europeo vuele con medios europeos a la Luna, hará falta tiempo", afirmó, y agregó que el primer paso será desarrollar capacidades de vuelo tripulado en órbita baja y adquirir experiencia antes de avanzar hacia la Luna.

"La autonomía completa no es realista y probablemente tampoco es deseable", apuntó, abogando por una Europa más fuerte que pueda cooperar desde una posición de mayor capacidad con Estados Unidos, Japón, Canadá y otros socios.

Sobre Rusia, indicó: "No tenemos cooperación en ningún proyecto, con una excepción: la Estación Espacial Internacional".

Aunque la cumbre de París no será en sí misma el momento de tomar las grandes decisiones presupuestarias, Aschbacher espera que ayude a crear el impulso político necesario antes de las próximas etapas de decisión europea.

El siguiente momento clave será la reunión ministerial intermedia de la ESA, prevista en Roma en diciembre de 2026, que espera que sea un "hito histórico", seguida de la próxima conferencia ministerial de la agencia en 2028.

"El espacio literalmente eleva el futuro de Europa", concluyó Aschbacher.