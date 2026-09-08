El grupo francés de IA Mistral consigue 3.000 millones de euros para ampliar el capital

Mistral destacó en un comunicado que esta operación, "la más importante obtención de fondos en capital realizada nunca por una empresa tecnológica europea" únicamente tres años después de su creación va a reforzar su "investigación puntera".

"Al permitir a Mistral aumentar su capacidad de computación para el entrenamiento de modelos potentes, le ayudará a desarrollar su infraestructura, a acelerar su crecimiento comercial y a ampliar su presencia internacional", señaló el grupo francés, que destacó que ya opera en 20 países y trabaja para la aplicación de la IA en 125 "empresas mundiales", entre las que citó Airbus, ASML y HSBC.

Samsung Electronics fue el que dirigió la captación de esta ampliación de capital junto a Scaleup Europe Fund, de EQY, y de PSG Equity.

Igualmente intervinieron como nuevos inversores Advent, un fondo gestionado por el gigante BlackRock y por el Gran Ducado de Luxemburgo. Además, los accionistas de Mistral también participaron.

La compañía francesa destacó que esta ampliación de capital supone "un apoyo estratégico de inversores en Europa, en Asia y en Norteamérica. Reúne a un consorcio de primer plano de inversores estratégicos y financieros, en especial líderes tecnológicos mundiales, inversores de crecimiento y accionistas existentes que han acompañado el desarrollo de Mistral hasta ahora".

La empresa, que se presenta como un prestador de servicios para ofrecer "sistemas de IA a medida para resolver los problemas más complejos y más estratégicos", fue creada en abril de 2023 por el que es su actual consejero delegado, Arthur Mensch, el director científico, Guillaume Lample, y el director técnico, Timothée Lacroix,

Desde entonces, su rápido crecimiento la ha convertido en un activo cuya importancia estratégica para Francia va mucho más allá de su dimensión económica y su presidente, Emmanuel Macron, no ha dejado de respaldarla como un instrumento para disponer de una entrada soberana europea en un sector de la IA dominado de forma abrumadora por gigantes estadounidenses y chinos.

A ese respecto, la misma Mistral insiste en que después de la primera fase de la IA generativa, ahora para los gobiernos y las organizaciones la cuestión central es "cómo utilizar la potencia de la IA para sus necesidades estratégicas sin ceder el control de la infraestructura y del bucle de inteligencia".