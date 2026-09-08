Francia reúne a líderes y empresas para reforzar el papel de Europa en la carrera espacial

El encuentro reunirá a varios jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, así como a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

También participarán los dirigentes de Vietnam, Serbia, Luxemburgo, Bulgaria, Dinamarca, Japón, Finlandia, Suiza, Grecia, Armenia, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, la República del Congo, Yibuti y Ruanda, según el programa facilitado por la presidencia francesa.

La delegación española estará encabezada por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que intervendrá el jueves en la sesión plenaria.

La cita busca definir "la visión europea para los próximos diez años" en un sector que, de acuerdo con el Elíseo, está experimentando una transformación acelerada por la creciente participación privada y la competencia de las grandes potencias.

"Francia no puede hoy responder sola a la magnitud de los desafíos y de las competiciones en el ámbito espacial", escribió Macron en un editorial difundido en el programa de la cumbre. El presidente francés defendió reforzar una "Europa potencia" en el espacio para garantizar su soberanía y autonomía estratégica.

Macron señaló que el aumento exponencial del número de satélites en órbita plantea nuevos desafíos para la sostenibilidad de las actividades espaciales y pidió reforzar la cooperación internacional y las reglas comunes para evitar que el espacio quede sometido a dinámicas de conflicto y apropiación.

La cumbre abordará asimismo cuestiones de gobernanza internacional, entre ellas la coordinación del tráfico espacial y la asignación de frecuencias y órbitas, un ámbito regulado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo de Naciones Unidas.

"Aquí no hay un espacio suficiente de consenso, algo difícil porque es particularmente estratégico", indicaron fuentes de la presidencia francesa.

Uno de los proyectos europeos que estará sobre la mesa será IRIS², una constelación de satélites de uso civil y militar destinada a reforzar las comunicaciones seguras de la Unión Europea.

El proyecto se enfrenta, no obstante, a iniciativas nacionales. Alemania ha decidido desarrollar su propia constelación de satélites militares. Francia afirma que no cuestiona esa decisión, pero espera que Berlín y otros socios, entre ellos Italia, Polonia y España, mantengan su compromiso con IRIS².

El Elíseo prevé igualmente una importante participación empresarial, aunque no confirmó si estarán presentes SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos.

Además de cuestiones industriales y científicas, la cumbre incluirá un foro europeo dedicado al espacio y la defensa y buscará impulsar acuerdos internacionales sobre el uso seguro y sostenible del espacio.

El programa se estructurará en torno a tres grandes áreas: la cooperación internacional ante los desafíos de la economía espacial, la ciencia, tecnología y exploración espacial, y la seguridad del espacio mediante el diálogo, la defensa y las alianzas.

Francia espera que el encuentro se traduzca también en anuncios de inversiones y asociaciones empresariales y contribuya a reforzar la posición europea en un sector que Macron considera cada vez más estratégico para las comunicaciones, el transporte, la ciencia y la seguridad.

En este sentido, el director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, invitará en la cumbre a los líderes europeos a reflexionar sobre el papel que Europa desea desempeñar en la próxima era de la exploración espacial y sobre el nivel de ambición necesario para contribuir a definirla.

La cumbre se celebra antes de varios hitos importantes para Europa, entre ellos la reunión ministerial intermedia de la ESA, que tendrá lugar en Roma en diciembre de 2026; la adopción del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea; y el próximo Consejo de la ESA a nivel ministerial, en 2028.

En conjunto, estos procesos contribuirán a definir el papel, la competitividad y la influencia de Europa en el espacio durante las próximas décadas.