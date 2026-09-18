Atome: Villate señala que el contrato con la firma británica fue firmado durante la gestión anterior

Villate aclaró que tanto la firma del acuerdo inicial como la definición de sus bases se establecieron durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, acumulando más de tres años de antigüedad. “El contrato que se tiene firmado es un contrato que ya data, hasta donde yo entiendo, del gobierno anterior, hace un poco más de tres años”, dijo el secretario de Estado.

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El ministro explicó que el nudo de la disputa radica en los esquemas tarifarios y la estabilidad energética solicitada por la firma privada. Atome pretende abastecer un tercio de sus requerimientos mediante energía solar y exigir que la ANDE garantice el volumen restante con energía hidroeléctrica —de alta firmeza técnica y mayor valor comercial— manteniendo tarifas fijas en dólares.

🔴 Caso Atome: Villate asegura que el diálogo sigue abierto



Según el ministro de MITIC, Gustavo Villate, la potestad de retomar las conversaciones quedó en manos de la ANDE y actualmente es su presidente quien lleva adelante las negociaciones.



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Este modelo choca con el marco legal vigente de la ANDE (basado en pliegos tarifarios estipulados en guaraníes) y con los últimos decretos regulatorios implementados para industrias electrointensivas. “La ley de la ANDE es una ley del año ’60 y tanto. Vos no tenés un contrato donde el precio figure puntualmente a un cliente, el precio está en un pliego por industrias”, refirió.

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Imprevisibilidad cambiaria

Además, Villate señaló que la imprevisibilidad cambiaria afecta este tipo de negocios. “Estas inversiones cotizan en el exterior, sus productos son para exportación y toda su estrategia está en una moneda, pero tu costo más importante, que es la energía, está en guaraníes”, subrayó.

A pesar de la advertencia de demanda, el titular del Mitic le restó dramatismo a la medida y la justificó por la presión financiera que sufre la empresa. “Ellos están obligados a hacer esto porque cotizan en bolsa, tenían unos plazos que cumplir. Este tipo de acción es para poder continuar el diálogo”, atenuó.

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Agregó que la medida busca acelerar los tiempos burocráticos del sector público y reiteró que el diálogo sigue abierto bajo la gestión de las autoridades de la ANDE para evitar que la controversia escale a un tribunal internacional.

Asimismo, reconoció el problema de fondo que enfrentan las inversiones en el país: “Nos encontramos con una muralla que es la burocracia del Estado. Estamos en un proceso doloroso de cambio que genera frustración a estas empresas”, admitió.

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Antecedentes e historial de arbitrajes contra el Estado paraguayo

La amenaza de arbitraje planteada por Atome evoca precedentes de reclamos internacionales de empresas extranjeras contra la República del Paraguay mediante cláusulas de protección de inversiones:

Caso SGS (Société Générale de Surveillance S.A.)

Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó a Paraguay a abonar más de 39 millones de dólares a la firma suiza Societé Génerale de Surveillance SA por facturas adeudadas en servicios de inspección de importaciones prestados entre 1996 y 1999.

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Caso BIVAC (Bureau Veritas)

Similar al caso SGS, la firma francesa Bureau Veritas recurrió al CIADI exigiendo el cobro de servicios de inspección no abonados por el Estado. El litigio concluyó mediante un acuerdo transaccional tras años de demanda.

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Caso Eurofarma y disputas bajo los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)

Paraguay ha enfrentado diversos reclamos bajo el paraguas de tratados de protección de inversiones como el suscrito con el Reino Unido —invocado en el caso de ATOME—, donde las empresas alegan cambios intempestivos en las reglas regulatorias, licitaciones canceladas o modificaciones unilaterales en los esquemas tarifarios y contractuales.

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Examen al sistema financiero

En el plano económico, Villate adelantó detalles sobre una reunión entre el presidente Santiago Peña, el titular del Banco Central del Paraguay (BCP) y representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) y de la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI).

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El encuentro servirá para evaluar el estado de la banca local de cara a la evaluación internacional al sector financiero que se realiza cada diez años. “Hay una auditoría el año que viene respecto al sector financiero que se hace cada 10 años. Es algo preparativo sobre la situación actual de todo lo que hace al sector”, explicó.

🔴 Villate explica la reunión de Peña con el sector financiero



📌El ministro Gustavo Villate, señaló que, según la información que maneja, el encuentro estaría relacionado con una evaluación del sector financiero prevista para el próximo año y que se realiza cada diez años.



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Asimismo, al ser consultado sobre solicitudes de informes parlamentarios y presiones políticas sobre Ueno Bank y otras entidades del sistema bancario, el titular del MITIC recordó que el Banco Central se encuentra imposibilitado de divulgar o tratar la situación particular de una firma debido al secreto bancario. “El Estado y menos el Banco Central no pueden hablar de una entidad en particular por el tema del secreto bancario”, dijo.

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Más viajes presidenciales y la charla pendiente con Cartes

Por último, se abordó la agenda internacional del mandatario, que contempla una parada técnica en Venezuela para gestionar la agenda bilateral y el seguimiento de la histórica deuda con PDVSA, previa a su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y la posterior presentación de oportunidades de inversión durante el evento Paraguay Day. “Hace una parada en Venezuela para volver a establecer las relaciones. Lo de Venezuela siempre es el tema central de la deuda con PDVSA que arrastramos”, destacó.

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Asimismo, no descartó un encuentro político con Horacio Cartes antes de la gira. “Las relaciones siempre se mantienen cordiales y hay apertura al diálogo, no se descarta de ninguna manera”, concluyó.