Tensión en el cartismo: “Horacio le tocó la oreja al presidente”, dice diputado

El conflicto interno dentro del oficialismo colorado se encuentra en un punto crítico en medio del debate parlamentario por la modificación de la ley de emergencia del Instituto de Previsión Social (IPS). Tras la aprobación en el Senado de un texto sustancialmente ampliado, las miradas apuntan a un artículo que propone reglas específicas de contabilización para los instrumentos financieros colocados en entidades bancarias.

El diputado colorado disidente Roberto González abordó esta situación en conversación con ABC Cardinal, exponiendo las dudas que genera dicho articulado y relacionando el apresuramiento legislativo con la fractura política que atraviesan los sectores liderados por el expresidente Horacio Cartes y el mandatario Santiago Peña.

El proyecto original enviado por la Cámara de Diputados constaba de tan solo cinco artículos; sin embargo, en la Cámara Alta el texto se amplió a cerca de veinte. El legislador admitió que la propuesta requiere un análisis técnico minucioso para evaluar sus alcances reales.

“Yo debo ser honesto. Yo no soy un experto en cuestiones financieras, en este tipo de negocio, pero creo que así como están las cosas, el temor de vuelta es la concentración de depósito de productos en un solo banco. Ese es el temor, aparentemente, de que todo se concentre de vuelta en el banco A o en el banco B”.

Asimismo, cuestionó la posibilidad de que la normativa esté redactada a la medida de un sector económico específico: “Modificar para ajustar a los intereses de una sola entidad nomás es lo cuestionable (...) Legalizar el procedimiento que se pretende hacer o aprovechar esta circunstancia y hacer a medida una disposición”.

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¿Pedido de informe sobre Ueno quebró al oficialismo?

A criterio de observadores políticos y del propio entorno parlamentario, el disparador de esta crisis fue el pedido de informes aprobado en el Senado a iniciativa de legisladores cartistas sobre la entidad financiera Ueno Bank. Esta institución concentra un importante volumen de recursos públicos y guarda vínculos con antiguos socios de Santiago Peña.

Ante la consulta de si esta acción legislativa desató el enfrentamiento entre Cartes y Peña, González evaluó: “Es probable. Horacio también le tocó la oreja al presidente, a través de sus senadores cuando pide el informe al banco. Entonces, ¿qué hace el presidente? (...) ‘Bueno, acá no tenemos otra alternativa que enfrentarle a este señor porque nos está queriendo joder la vida con el tema financiero. Entonces, pongámonos los pantalones largos y utilicemos como excusa la designación a la apurada de este muchacho de Paraguarí, Baruja’”.

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La disputa de la dupla presidencial para 2028

El ambiente dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) empeoró luego de que Horacio Cartes anunciara de manera unilateral al precandidato a vicepresidente para el periodo 2028, pasando por alto las posturas vertidas por el vicepresidente Pedro Alliana, quien encabeza la chapa presidencial del movimiento.

Sobre el reclamo de autonomía por parte de Alliana ante esta imposición, González señaló las contradicciones dentro de la cúpula oficialista: “Hoy a Alliana le molesta que se le imponga una para su dupla, pero a él no le molestó cuando él fue el agraciado con la designación (...) Resulta que a él le gusta que le designen, pero no le gusta que le designen para su dupla”.

La postura de la disidencia y el desgaste de gestión

Al ser consultado sobre el futuro del liderazgo de Horacio Cartes y las posibilidades de la disidencia republicana de cara a los próximos comicios, Roberto González afirmó que el ejercicio del poder tiene un costo directo para el proyecto oficialista.

“El tiempo va a demostrar. ¿O ustedes le ven a un gobierno exitoso? Si Horacio Cartes, siendo presidente y siendo el hombre más rico, no pudo instalar estando en el gobierno a Santiago Peña (...) El gobierno te desgasta. Y conste que Horacio no hizo un gobierno desastroso como lo está haciendo Santiago Peña”, dijo el diputado.

Finalmente, ante la posibilidad de que el cartismo intente un acercamiento con la disidencia colorada para recomponer alianzas ante este quiebre, el parlamentario concluyó: “No, yo por lo menos no voy a estar en esa fila, te adelanto”.

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