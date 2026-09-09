Más mujeres en el espacio y evitar la fragmentación en la UE, retos en la Cumbre de París

En la primera mesa redonda de la cita, el comisario europeo de Defensa y Espacio, el lituano Andrius Kubilius, advirtió del riesgo de "fragmentación" en la manera en que los países de la UE se plantean el ámbito del espacio y abogó por una cooperación más estrecha.

"Lanzamientos de cohetes europeos realizados desde Europa, esa es una de nuestras más claras prioridades. Hay una gran demanda de lanzamientos", agregó Kubilius, quien compartió una mesa redonda con el presidente ejecutivo de Arianespace, David Cavaillolès, y el de la alemana Isar Aerospace, Daniel Metzler.

Por su parte, el ministro de Educación Superior e Investigación de Francia, Philippe Baptiste, aseguró que "no hay suficientes mujeres en el espacio" e instó a incluir "más".

Baptiste estimó que la UE ha de "reforzar su autonomía estratégica" porque el bloque "no debe dejar que ninguna nación se apodere del espacio", en alusión a la carrera entre Estados Unidos y China, y manifestó que ámbitos críticos, como el de las telecomunicaciones, dependen del espacio.

El ministro citó el programa de la constelación de satélites europeos IRIS² como uno de los proyectos que han de ser prioritarios.

A la cumbre fueron invitados 120 países, pero ha habido importantes bajas de última hora.

El canciller alemán, Friedrich Merz, no estará finalmente, a pesar de que el encuentro está copresidido por Alemania, como tampoco participarán dos de los principales actores del sector del espacio, Blue Origin (Jeff Bezos) y SpaceX (Elon Musk).

Bajo la espectacular vidriera del Grand Palais -la mayor bóveda de cristal y acero de Europa construida para la Exposición Universal de 1900- sí que estarán presentes al menos una quincena de jefes de Estado y de Gobierno, mayoritariamente este jueves.

El anfitrión, el presidente francés Emmanuel Macron, contará con representación de primer nivel de Vietnam, Serbia, Luxemburgo, Bulgaria, Dinamarca, Japón, Finlandia, Suiza, Grecia, Armenia, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, la República del Congo, Yibuti y Ruanda.

La presencia española está encabezada por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que intervendrá el jueves en la sesión plenaria. Hoy estuvo la titular de Defensa, Margarita Robles.

La cumbre se celebra antes de varios hitos importantes para Europa, entre ellos la reunión ministerial intermedia de la Agencia Espacial Europea (ESA), que tendrá lugar en Roma en diciembre de 2026; la adopción del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y el Consejo de la ESA a nivel ministerial, en 2028.

En conjunto, estos procesos contribuirán a definir el papel, la competitividad y la influencia de Europa en el espacio durante las próximas décadas.