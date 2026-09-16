La cámara principal del telescopio Roman de la NASA capta su primera imagen de prueba

La imagen muestra estrellas desenfocadas, con forma de anillo y repartidas cada una en miles de píxeles, porque los detectores siguen en la posición de lanzamiento, lejos del enfoque óptimo.

La agencia espacial estadounidense precisó que es el aspecto esperado en esta fase y que la imagen servirá de punto de partida para alinear la óptica y ajustar el enfoque, hasta que cada estrella aparezca como un punto nítido.

"Después de años de trabajo para construir y probar el instrumento en tierra, ya tenemos la confirmación de que funciona en el espacio", afirmó el científico del instrumento de campo amplio en el Centro Goddard de la NASA, Josh Schlieder.

El telescopio, un instrumento infrarrojo de 300 megapíxeles, tiene como misión buscar respuestas sobre la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja, que podrían cambiar los modelos actuales de la física.

Lanzado el 30 de agosto desde Florida, el Roman viaja hacia su órbita alrededor del punto de Lagrange L2, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, adonde llegará a principios de diciembre.

Con un campo de visión al menos cien veces mayor que el del Hubble, estudiará miles de millones de galaxias.

La NASA prevé publicar sus primeras imágenes científicas a comienzos de 2027.

La agencia calculó el lunes que el telescopio tiene combustible para al menos 22 años de operaciones, más del doble de lo previsto, gracias a un lanzamiento preciso y a que la nave pesa menos de lo calculado.