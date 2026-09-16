La primera francesa en caminar por el espacio no esperaba hacerlo tres veces en 15 días

"Confiaba en hacer algunas caminatas espaciales, pero nunca esperé hacer tres seguidas, y hacerlas en un plazo de quince días fue una experiencia enorme", afirmó la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés).

Hizo las dos primeras el 18 y el 25 de agosto con el estadounidense Anil Menon, para instalar una antena de comunicaciones, y la tercera el 1 de septiembre con la comandante de la estación, la también estadounidense Jessica Meir.

Adenot explicó que estaba entrenada para esas salidas, pero que en la aventura espacial nunca se da nada por hecho, y agradeció a los equipos que confiaron en ella para hacerlas.

Uno de sus grandes momentos de la misión llegó después de la segunda caminata, cuando los equipos de ingeniería declararon operativa la antena que había instalado con Menon.

Adenot, la segunda francesa que viaja al espacio tras Claudie Haigneré en 1996, despegó en febrero desde Florida como parte de la Crew-12, compuesta también por la astronauta de la NASA Jessica Meir, comandante; su compañero de agencia Jack Hathaway, piloto, y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev, especialista de misión.

La misión de la francesa, bautizada Epsilon, incluye hasta 36 experimentos europeos, siete de ellos del Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) de Francia, según la ESA.

La astronauta fue la primera en probar el E4D, un aparato de ejercicio europeo que combina entrenamiento de fuerza, bicicleta, remo y tracción de cuerda en un solo equipo compacto, instalado en el módulo europeo Columbus.

"Creo que tiene mucho potencial para las futuras estaciones espaciales, que serán mucho más pequeñas que la EEI, porque ocupa muy poco espacio", dijo.

A la espera de las mediciones en tierra, añadió: "Creo que pude ganar músculo, así que creo que es una señal de que era una máquina eficaz".

También probó el EuroSuit, un prototipo de traje espacial para el interior de las naves, desarrollado para el CNES por un consorcio francés del que forma parte la empresa Decathlon.

Adenot logró ponérselo y quitárselo, pero señaló que el traje está "al principio de su recorrido" y que todavía tiene muchos aspectos que mejorar.

Sobre los últimos años de la estación, que será retirada en 2030, contó que la tripulación ya hace tareas de mantenimiento pensadas para ese final, aunque "más que nunca" aprovecha su potencial científico porque es "un laboratorio orbital muy maduro".