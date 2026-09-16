Rusia lanza a la EEI el carguero espacial Progress MS-35 con 2,4 toneladas a bordo

La nave de carga fue lanzada con un cohete portador Soyuz-2.1b a las 13:33 GMT desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán).

El acoplamiento del Progress con el módulo ruso de la plataforma orbital está previsto para el próximo 19 de septiembre a las 13:46 hora de Moscú.

Según Roscosmos, el carguero transporta 2,4 toneladas de carga, incluyendo 842 kilogramos de combustible, 420 kilogramos de agua potable, 50 kilogramos de nitrógeno para la atmósfera de la estación, así como equipos para el mantenimiento de la estación y el trabajo científico de la tripulación.

Anteriormente, las naves de carga Progress se lanzaban a la órbita mediante cohetes Soyuz-2.1a. Este es el primer lanzamiento de una nave de carga a la EEI utilizando la modificación Soyuz-2.1b.

La tripulación de la EEI está integrada actualmente por los cosmonautas rusos Piotr Dubnov, Anna Kíkina, Andréi Fediáyev, los astronautas de la NASA Jessica Meir, Anil Menon y Jack Hathaway, así como Sophie Adenot, astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA).