Von der Leyen respalda ralentizar la IA de frontera y acelerar la computación europea

"Los consejeros delegados de las empresas más avanzadas nos dicen que es momento de ralentizar los modelos autorrecursivos. De marcar el ritmo de la frontera. Si quienes desarrollan la tecnología lo tienen claro, nosotros también deberíamos tenerlo", afirmó Von der Leyen, quien anunció que invitará a los principales laboratorios de IA a un debate para apoyar ese esfuerzo de la industria.

La presidenta vinculó ese planteamiento a la Ley de IA europea, que calificó de "pieza crucial" para poner en marcha salvaguardas, y anunció que la UE trabajará con socios como Canadá y Reino Unido en evaluación de modelos, verificación y alerta temprana.

"La IA se está convirtiendo rápidamente en una capa fundacional de nuestra economía y nuestra seguridad", afirmó Von der Leyen, quien se declaró "optimista" sobre el potencial de la tecnología para beneficiar a la humanidad, aunque advirtió de que conlleva "un equilibrio de posibilidades y riesgos" que Europa debe abordar para poder aprovecharla.

La presidenta alertó de que los modelos más avanzados permitirán una capacidad de ciberataque "a un nivel que nunca creímos posible" y podrían acabar "en manos de adversarios que ven el mundo de forma muy distinta a la nuestra".

Citó además incidentes de "agentes de IA que escapan de su entorno o insertan código malicioso" como "un mero atisbo" de los riesgos por venir.

Al mismo tiempo, Von der Leyen reclamó "impulsar masivamente" la capacidad de computación europea, a la que vinculó con la "independencia" y la seguridad nacional del bloque, y anunció nuevas fórmulas para movilizar fondos públicos y privados hacia las empresas emergentes de IA en Europa.

La presidenta anticipó, además, que en noviembre la Comisión presentará "iniciativas que cambiarán las reglas del juego" en cinco sectores considerados estratégicos para la IA industrial: sanidad, transporte, agroalimentación, fabricación avanzada y defensa y espacio.

Puso como ejemplo el cribado del cáncer de mama, donde dijo que la IA puede ayudar a detectar más casos a tiempo, aunque insistió en que la tecnología debe "empoderar" a los médicos, "no sustituirlos".