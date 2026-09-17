Julian Assange vuelve a su cuenta de X después de más de dos años: "I'm back"

Después de más de 26 meses sin publicar nada en su perfil oficial -su último mensaje data del 28 de junio del 2024-, el periodista y programador informático australiano informó con esas palabras a sus más de 566 mil seguidores en la red social de que volvía, en una publicación que en menos de dos horas acumuló un millón y medio de visualizaciones y más de 65 mil "me gusta".

Al poco de escribir ese mensaje, su mujer, Stella Assange, también lo confirmó: "¡La cuenta oficial de Julian está de vuelta! ¡Más noticias la próxima semana!", escribió ella en un mensaje que, a su vez, reproducía uno de la cuenta oficial de WikiLeaks que también informaba de la vuelta del periodista.

En la sección de comentarios del australiano, la mayoría fueron de alegría, elogios y mensajes que decían "bienvenido de vuelta", pero también hubo insultos dirigidos directamente hacia él y mensajes de odio.

Assange fue declarado como preso político por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en octubre del 2024, cuatro meses después de ser puesto en libertad tras pasar doce años recluido en Londres, cinco de ellos en una prisión de alta seguridad, pese a no haber sido condenado por ningún delito.

Tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos, país que le procesó bajo la ley de Espionaje de 1917 y lo expuso a un riesgo de cadena perpetua, el australiano salió de la cárcel y permaneció en silencio, al menos en sus redes sociales, hasta hoy.

El programador fue acusado por Estados Unidos de divulgar documentos secretos, que entre otras cosas, informaban de posibles crímenes de guerra que cometió el ejército de estadounidense.

Al quedar puesto en libertad en junio de 2024, Assange llegó a un acuerdo con la justicia de EE.UU. en el que se declaró culpable de violar dicha ley de espionaje.

No obstante, el cofundador de WikiLeaks señaló en una intervención en el Consejo de Europa que si pudo salir de prisión no fue porque hubiera "funcionado el sistema", sino porque se declaró culpable de "haber hecho periodismo".

Por su parte, Amnistía Internacional había reclamado su libertad dicidendo que lo que hizo Assange era el trabajo habitual de los periodistas de investigación y no debería castigarse y que, por lo tanto, su persecución era un ataque a la libertad de expresión.

Su liberación fue posible después de que Assange alcanzara un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense que puso fin a una larga saga judicial por la filtración de documentos clasificados y que concluyó del todo en un tribunal de Islas Marianas, territorio estadounidense del Pacífico.

Finalmente, una jueza de Islas Marianas dictó sentencia contra el periodista y le permitió volver a su Australia natal catorce años después de ser detenido.