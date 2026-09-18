¡Alerta por sistema de tormentas! ¿Desde cuándo y dónde afectará?

De acuerdo con el boletín especial de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), los primeros núcleos de tormentas, algunos de ellos potencialmente intensos, comenzarían a desarrollarse durante la tarde de este viernes.

En esta primera etapa, el fenómeno afectaría de manera puntual principalmente al suroeste de la Región Oriental.

El sistema comenzará a desarrollarse durante la tarde de este viernes, pero la mayor organización de las tormentas está prevista entre el final de la noche y las primeras horas de la madrugada del sábado.

Lea más: Fin de semana con tormentas en Paraguay: ¿hasta cuándo va a llover?

Mayor actividad durante la noche y madrugada

La DMH prevé durante ese lapso un incremento de la actividad convectiva y una mayor organización de las tormentas. Esta situación favorecería la ocurrencia de lluvias con acumulados significativos, principalmente en la zona de cobertura naranja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, no se descarta la ocurrencia puntual de ráfagas de viento fuertes y caída de granizos asociados a los núcleos de mayor intensidad.

¿Qué departamentos están bajo la zona naranja?

La zona de cobertura naranja comprende los departamentos de Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Paraguarí, Caazapá y Guairá.

En estas áreas se prevén acumulados de lluvia de entre 70 y 90 milímetros, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar 90 km/h o incluso superar ese valor, según los datos proporcionados en el boletín.

¿Qué departamentos están bajo cobertura amarilla?

La zona de cobertura amarilla abarca a Central, incluyendo Asunción, Cordillera, Caaguazú, Presidente Hayes y Boquerón.

Para estos departamentos se estiman acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

¿Qué fenómenos pueden presentarse?

Además de las lluvias, la DMH advierte sobre la posibilidad de ráfagas de vientos fuertes y caída de granizos, principalmente asociados a los núcleos de tormentas que alcancen mayor intensidad.

La combinación de lluvias importantes, viento y actividad eléctrica puede generar condiciones adversas de manera puntual durante el desarrollo del sistema.