Organizaciones religiosas alertan que la IA podría "profundizar" desigualdades en Paraguay

"Advertimos que la revolución digital (de la IA) llega a un Paraguay marcado por desigualdades, debilidades educativas y sanitarias, informalidad laboral, corrupción y fragilidad institucional", dijeron -en una manifiesto- las organizaciones que participaron de la Semana Social Paraguaya 2026, que organizó la Pastoral Social Cáritas, organismo oficial de la Iglesia católica en el país.

Así mismo, los colectivos señalaron que la "masiva concentración de datos, infraestructura, conocimiento y capacidad de cómputo" podría "profundizar estas desigualdades y otorgar a grandes actores privados un poder superior a la capacidad de respuesta de los Estados y las comunidades".

La advertencia surge horas después de que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidiera a los Gobiernos del mundo asumir responsabilidades e impulsar una visión "global y coordinada" para hacer frente a la amenaza de una inteligencia artificial (IA) "desbocada".

"No podemos permitirnos ignorar las preocupaciones que se han planteado, especialmente por quienes están en primera línea del desarrollo de la IA", dijo Guterres en alusión a los llamados de las empresas líderes de esta tecnología a fijar una mayor regulación para contener los riesgos de un avance sin límites y evitar perder el control de sistemas cada vez más potentes.

Sin hacer referencia a esto, las organizaciones paraguayas indicaron que la IA "toma los fines y las prioridades de quienes la diseñan, financian, regulan y utilizan".

En este sentido, afirmaron que "la pregunta decisiva no es solamente qué puede hacer, sino quién la controla, con qué recursos, para beneficio de quién y con qué consecuencias para las personas".

Paraguay firmó con Taiwán, en mayo pasado, un acuerdo para "para crear el 'hub' (centro) de inteligencia artificial más grande del mundo", que contará con energía paraguaya y tecnología taiwanesa.

Mientras que la semana pasada, en el marco de su participación en el tercer Foro Tecnológico Taiwán-Paraguay, el presidente paraguayo, Santiago Peña, indicó que su país también pondrá a disposición de este proyecto "lo que el mundo está buscando", es decir: "energía limpia y abundante, estabilidad económica reconocida con grado de inversión (y) una población joven, talentosa y con hambre de futuro".

En ese encuentro, Peña también dijo que "Paraguay elige jugar el partido adentro de la cancha (y) ser protagonista de la revolución de la inteligencia artificial".