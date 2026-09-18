De la Espriella nombra al CEO de Nu como su asesor ad honorem en inteligencia artificial

Vélez "será nuestro principal asesor ad honorem para liderar la revolución de la inteligencia artificial en Colombia", expresó el jefe de Estado, que se reunió con el director ejecutivo del NU en la sede presidencial de Barranquilla.

"Le pedí que nos ayude a construir un Estado más pequeño, eficiente y moderno; a transformar la educación para preparar a nuestros jóvenes para el mundo que ya está llegando; y a utilizar la tecnología para que las políticas sociales lleguen exactamente a quienes las necesitan", añadió De la Espriella.

Este nombramiento recuerda a lo hecho por el presidente estadounidense, Donald Trump, al crear en 2025 el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), impulsado entonces por el magnate Elon Musk, encargado de recortar el gasto público en la Administración.

En ese sentido, De la Espriella aseguró que la tarea de Vélez será ayudar a "convertir a Colombia en el primer país de América Latina nativo en inteligencia artificial".

"Reinventar el Gobierno poniendo al ciudadano en el centro, reduciendo los costos de operación del Estado, eliminando burocracia innecesaria y disparando la productividad y las oportunidades para nuestra gente. David y su equipo me presentarán un proyecto para materializar esta visión y convertirla en una verdadera política de Estado", añadió el mandatario.

En opinión del presidente, "la inteligencia artificial no puede ser simplemente una herramienta más del Gobierno: tiene que convertirse en una palanca para transformar a Colombia".

"Como él mismo dice, sus grandes sueños ya se cumplieron. Ahora nos corresponde trabajar para que millones de jóvenes colombianos tengan las herramientas y las oportunidades para cumplir los suyos. Colombia no puede llegar tarde al futuro. Vamos a construirlo", añadió De la Espriella.

El pasado 10 de septiembre, Vélez explicó a EFE que Nu, que empezó operaciones en Estados Unidos este mes, desarrolló su propio modelo de inteligencia artificial con información de 140 millones de clientes en Latinoamérica, lo que, según dijo, permite atender a personas con poca historia crediticia.

"Fuimos la primera institución financiera del mundo que construyó su propio modelo de inteligencia artificial fundacional, con información de 140 millones de clientes, lo que nos permite bancarizar a ese cliente, que tuvo acceso mucho más rápido que el proceso de crédito que tienen los bancos tradicionales", afirmó.