El Telescopio de Treinta Metros no será instalado en la isla española de La Palma

El consorcio internacional del TMT rechazó la propuesta económica del Gobierno de España para su instalación, avalada por el Banco Europeo de Inversiones, aseguraron fuentes de las administraciones implicadas.

En total, el Gobierno de España y el Banco Europeo de Inversiones estaban dispuestos a movilizar hasta 1.000 millones de euros para construir este gran telescopio óptico e infrarrojo, con un espejo primario de 30 metros de diámetro y concebido para explorar el universo con un nivel de detalle sin precedentes.

España presentó también una propuesta integral basada en la excelencia científica del Observatorio del Roque de los Muchachos en la que destacó el elevado grado de preparación técnica y el modelo de gobernanza estable que garantizaba la participación y los derechos de todos los miembros del consorcio internacional durante toda la vida útil del proyecto.

Fue el Instituto de Astrofísica de Canarias el que notificó a la corporación insular de que se desestimó la propuesta de instalar la infraestructura en el Roque de los Muchachos, el punto más alto de la isla de La Palma, informaron a EFE fuentes del órgano de gobierno canario.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades español lamentó "profundamente" la decisión del consorcio internacional del TMT, de acuerdo con fuentes ministeriales, que declararon que el Gobierno de España hizo "todo lo que estaba en su mano".

El TMT estuvo diseñado inicialmente para Hawái, pero la oposición de la población nativa a su instalación motivó que La Palma se convirtiera en una alternativa con una tramitación que se ha alargado al menos 10 años.