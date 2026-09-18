La NASA agrega tres misiones tripuladas de SpaceX a la EEI por 946 millones de dólares

La agencia federal estadounidense informó este viernes que reforzará así el objetivo de mantener un transporte regular de astronautas al laboratorio orbital.

La modificación del contrato, correspondiente a las misiones Crew-15, Crew-16 y Crew-17, incluye las operaciones en tierra, lanzamiento, actividades en órbita, regreso y recuperación, transporte de carga y la capacidad de servir como bote salvavidas para la tripulación mientras la nave permanezca acoplada a la EEI.

El periodo de ejecución del nuevo acuerdo se extiende hasta 2030 y eleva a 5.920 millones de dólares el valor total del contrato de SpaceX dentro del programa de Capacidad de Transporte de Tripulación Comercial (CCtCap, en inglés).

La NASA señaló que la compañía se encuentra actualmente en la misión Crew-12, su duodécima rotación de tripulación para la agencia, con la nave Dragon acoplada a la EEI, mientras que la misión Crew-13 está programada para posiblemente octubre.

SpaceX fue certificada por la NASA para el transporte de tripulaciones en noviembre de 2020 y sus misiones utilizan la nave Dragon y un cohete Falcon 9 para transportar hasta cuatro astronautas, además de carga crítica, hasta la estación espacial.

La NASA adjudicó en 2014 los contratos CCtCap a SpaceX y Boeing mediante una asociación público-privada como parte de su programa de Tripulación Comercial, bajo el cual la agencia certifica que los sistemas de transporte espacial de cada proveedor cumplen sus requisitos antes de realizar vuelos con astronautas.