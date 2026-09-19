El carguero espacial Progress MS-35 se acopla a la Estación Espacial Internacional

Rusia lanzó el carguero este miércoles a bordo de un cohete portador Soyuz-2.1b a las 13:33 GMT desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán).

Según Roscosmos, el carguero transporta 2,4 toneladas de carga, incluyendo 842 kilogramos de combustible, 420 kilogramos de agua potable, 50 kilogramos de nitrógeno para la atmósfera de la estación, así como equipos para el mantenimiento de la estación y el trabajo científico de la tripulación.

A bordo de la nave también fue trasladado el exoesqueleto 'Teledroid', que será utilizado en el futuro por los cosmonautas rusos para controlar un robot homónimo.

Está previsto que el robot 'Teledroid' llegue a la EEI a bordo del próximo carguero espacial ruso en noviembre próximo.

Anteriormente, las naves de carga Progress se lanzaban a la órbita mediante cohetes Soyuz-2.1a. Este es el primer lanzamiento de una nave de carga a la EEI utilizando la modificación Soyuz-2.1b.

La tripulación de la EEI está integrada actualmente por los cosmonautas rusos Piotr Dubnov, Anna Kíkina y Andréi Fediáyev, los astronautas de la NASA Jessica Meir, Anil Menon y Jack Hathaway, así como Sophie Adenot, astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA).