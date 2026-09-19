Policiales
19 de septiembre de 2026 a la - 16:35

Caso Hugo Javier: la hipótesis que cobra más fuerza para la Fiscalía

El exgobernador de Central Hugo Javier González, sufrió un accidente cerebrovascular en su celda del Penal de Tacumbú
Imagen de archivo: el exgobernador de Central Hugo Javier bajando de una patrullera. CARLOS ORTEGA

El Ministerio Público continúa con las investigaciones referentes al caso del exgobernador Hugo Javier, quien permanece hospitalizado tras haber sufrido un confuso episodio durante su reclusión. De momento, hay una de las hipótesis fiscales que cobra mayor fuerza tras un nuevo dictamen médico.

Por ABC Color
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El lunes 7 de septiembre pasado, el exgobernador Hugo Javier González fue trasladado al Hospital Nacional de Itauguá, lugar donde hasta ahora permanece internado tras ser hallado semiinconsciente y con un traumatismo craneal con la sospecha de un accidente cerebrovascular (ACV). El suceso se registró mientras cumplía su condena por hechos de corrupción y lesión de confianza en la cárcel.

Desde la Fiscalía precisan que ya hubo casi 30 declaraciones por el caso y también el médico forense Pablo Lemir remitió un informe preliminar en el que se señala que no hay rastros de golpes -o al menos no condicen con golpes provocados- en lo que refiere al estado de González.

Con estos datos, la hipótesis de la Fiscalía sobre los golpes generados por una caída cobran más fuerza. De igual manera, hasta ahora se espera una eventual declaración de la víctima, por lo que a la par continúan las investigaciones.

Según los últimos reportes médicos, Hugo Javier muestra notables avances neurológicos y físicos, alimentándose por sí solo e incluso reconoce canciones.

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Hugo Javier y la investigación de la Fiscalía

Entre los principales puntos de la investigación fiscal por el caso Hugo Javier se mencionan estos puntos:

  • Declaración de Luis Giménez: lo declarado por el compañero de celda de Hugo Javier “resulta coherente con la hipótesis de la caída” y coincide en aspectos relevantes con las declaraciones de guardias, enfermeros y paramédicos. Además, Giménez no registra señales de pelea física, ya sea de ataque o defensa.
Luis Giménez, el reo con quien el exgobernador de Central Hugo Javier González compartía reclusión, mostrando la manera en la que lo encontró dentro de la celda.
Luis Giménez, el reo con quien el exgobernador de Central Hugo Javier González compartía reclusión, mostrando la manera en la que lo encontró dentro de la celda.
  • Circuito cerrado: las cámaras muestran que aproximadamente desde las 16:00 hasta el momento en que se solicita auxilio, Hugo Javier y Luis Giménez permanecieron solos en la celda, sin observarse el ingreso o salida de terceras personas durante ese periodo.

Otro punto que mencionan es que las fotografías, videos, dimensiones y características de la celda “permiten considerar materialmente factible la caída relatada”, mientras que las inspecciones físicas de Hugo Javier y Luis Giménez no aportaron elementos concluyentes que demuestren una dinámica de ataque y defensa.

Hugo Javier en silla de ruedas, ensangrentado, rodeado por personal de seguridad y un adulto entregándole un objeto.
Hugo Javier es asistido en una silla de ruedas antes de su traslado al Hospital de Barrio Obrero.

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Cuadro médico de Hugo Javier

Conforme a lo investigado, Hugo Javier presentaba un cuadro médico previo con fiebre y dolor de oído, hasta que posteriormente fue confirmada una meningitis en Itauguá.

Incluso existen declaraciones sobre “episodios convulsivos” durante la asistencia de Hugo Javier, algo que debe considerado al analizar las excoriaciones, equimosis y demás lesiones periféricas.

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Asimismo, la Fiscalía apunta que con un nuevo dictamen médico legal -del 17 de septiembre- se aportan “elementos compatibles con la hipótesis de caída”, ya que el patrón y la multiplicidad de las fracturas no permiten determinar por sí solos el número de impactos, el objeto, la energía ni la intencionalidad.

“La gravedad y multiplicidad de las lesiones craneofaciales no demuestran por sí mismas la existencia de una agresión. Tampoco establece un patrón defensivo concluyente a partir de las lesiones de manos y antebrazos y contempla que determinadas lesiones periféricas pueden relacionarse con convulsiones, movilizaciones y procedimientos asistenciales”, se detalla.

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La hipótesis de la Fiscalía

Como una de las hipótesis de la Fiscalía se menciona como escenario posible “una caída compleja” que pudo darse desde el sector elevado del inodoro hacia el piso de baldosas, con orientación cefálica hacia el lavatorio o pared.

Imagen de archivo: el exgobernador de Central, Hugo Javier.
Imagen de archivo: el exgobernador de Central, Hugo Javier.

Finalmente, aseguran que la hipótesis de caída “no se sustenta en un elemento aislado”, sino en la valoración conjunta de la declaración de Luis Giménez, las cámaras, las características de la escena, la inspección física, el cuadro médico previo, las convulsiones, las circunstancias del auxilio, traslado y también el nuevo dictamen médico legal.

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