Pilar vuelve a quedar  bajo agua

Los vecinos cuestionan el funcionamiento del sistema de desagüe y reclaman a las autoridades que exijan celeridad a las empresas encargadas de las fases B de la Defensa Costera.

La lluvia volvió a convertirse en un motivo de preocupación para los pobladores de Pilar.

Una precipitación de 70 milímetros registrada en la ciudad provocó el anegamiento de calles, avenidas y sectores del casco urbano, mientras el agua ingresaba a viviendas de distintos barrios, según los testimonios de los afectados.

Los barrios Aurora, 8 de Diciembre y Obrero, Colinas y San Miguel fueron algunos de los sectores donde se reportaron inconvenientes. El centro de la ciudad tampoco escapó a la acumulación de agua, que dificultó la circulación y volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrenta Pilar para evacuar las aguas pluviales.

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Vecinos indignados por inundación

La situación generó indignación entre los vecinos, quienes, a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp, compartieron imágenes de las calles inundadas y expresaron su malestar por la falta de soluciones duraderas.

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Para muchos pobladores, no se trata solamente de una consecuencia de la lluvia, sino de un problema que se agrava con la ejecución de las obras de infraestructura.

Uno de los principales reclamos apunta a los trabajos que se desarrollan en el marco de la Defensa Costera, particularmente en la fase B, que contempla obras relacionadas con el sistema de desagüe pluvial y cloacal.

Los pobladores cuestionan que, mientras avanzan las intervenciones, numerosas zanjas, cunetas y otros canales de escurrimiento permanecen obstruidos o con dificultades para evacuar el agua.

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Esta situación, según los testimonios recogidos, habría provocado que el agua ingrese a viviendas que anteriormente no sufrían este tipo de inconvenientes durante las lluvias.

Reclamo a empresas

Los vecinos piden que las empresas responsables adopten medidas inmediatas para garantizar el drenaje y evitar que las intervenciones terminan agravando los problemas que se busca solucionar.

La falta de información clara sobre el avance de los trabajos y el funcionamiento de los sistemas de desagüe también alimenta el descontento ciudadano. Los pobladores reclaman explicaciones y respuestas concretas de las instituciones responsables de supervisar las obras.

Ante la reiteración de los anegamientos, la ciudadanía exige a las autoridades municipales y departamentales que intensifiquen los controles y reclamen a las empresas encargadas de las fases B de la Defensa Costera la aceleración de los trabajos pendientes.

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El pedido no se limita a la culminación de las obras. Los vecinos también demandan que, durante la ejecución de los proyectos, se mantengan despejados los canales de desagüe y se garantice el funcionamiento de las vías de evacuación del agua de lluvia.

Preocupación ante nuevas precipitaciones

La inquietud aumenta ante la posibilidad de que se registren nuevos episodios de precipitaciones intensas. Los pobladores temen que, si los sistemas de drenaje continúan inconclusos o presentan obstrucciones, futuras lluvias puedan generar daños mayores en los barrios y en el centro de Pilar.

La Defensa Costera representa una de las principales expectativas de la población para reducir la vulnerabilidad de la ciudad frente a las inundaciones. Sin embargo, los vecinos sostienen que la protección contra las crecidas de los ríos debe complementarse con un sistema eficiente de desagüe pluvial que permita evacuar rápidamente el agua acumulada en las calles.

Pilar, históricamente afectada por las inundaciones, volvió a mostrar su fragilidad ante una lluvia que dejó calles y viviendas bajo agua. La escena generó frustración entre los pobladores, quienes consideran que una ciudad sometida durante décadas a este tipo de problemas debería contar con respuestas más efectivas.

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En las redes sociales también aparecieron comentarios cargados de ironía dirigidos a las autoridades locales en especial a los del Partido Colorado.

Cuestionan gestión de Pedro Alliana

Algunos usuarios cuestionaron la gestión del Vicepresidente Pedro Alliana y, con sarcasmo, señalaron que continuarían votando al mismo equipo político, en una expresión del malestar que provocó la nueva inundación.

Mientras tanto, los pobladores aguardan que las autoridades y las empresas responsables de las obras brinden respuestas y adopten medidas concretas. El reclamo es que la Defensa Costera no solo avance en su ejecución, sino que sus sistemas de drenaje funcionen de manera efectiva y no generen nuevos inconvenientes para las familias.

La lluvia de 70 milímetros volvió a dejar una imagen conocida en la capital de Ñeembucú: calles anegadas, viviendas afectadas y una ciudadanía que reclama soluciones antes de que llegue otro episodio de precipitaciones intensas.

El desafío sigue siendo el mismo: que Pilar deje de convivir con el agua acumulada cada vez que llueve y que las obras destinadas a proteger a la ciudad respondan realmente a las necesidades de sus habitantes.