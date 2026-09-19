Alerta de tormentas en Paraguay: ¿cuáles son los 6 departamentos afectados?

Poco después de las 15:00 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” que podrían registrarse en varias zonas del país durante la parte final de la tarde.

“Continúa el desarrollo de celdas de tormentas sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de forma puntual”, indica el anuncio.

La alerta está dirigida a seis departamentos del centro y sur de la Región Oriental: Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central y Ñeembucú.

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El pronóstico meteorológico extendido indica que las lluvias y tormentas continuarían mañana, domingo, y al menos hasta el lunes en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.