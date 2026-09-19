La ESA y Pokémon llevan el espacio a los museos europeos con un Pikachu astronauta

La muestra, que recorrerá distintos países europeos entre octubre de 2026 y abril de 2027, recalará en España en el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), en Villanueva de la Cañada (Madrid), y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, informó en un comunicado este sábado la ESA, con sede en París.

El Pikachu ha acompañado a la astronauta de la ESA Sophie Adenot durante su actual su misión en la Estación Espacial Internacional y ha permanecido 67 días en órbita, entre el 11 de abril y el 17 de junio de 2026, durante los que ha completado unas 1.040 vueltas alrededor de la Tierra.

La exposición combinará información sobre las misiones espaciales europeas, los astronautas y la investigación del Sistema Solar y el Universo con personajes de Pokémon.

La iniciativa forma parte de la colaboración entre ambas organizaciones con motivo de la Semana Mundial del Espacio, del 4 al 10 de octubre, e incluirá también productos exclusivos y actividades especiales en Pokémon GO.

La exposición se estrenará en los centros de la ESA en Europa y posteriormente viajará a museos y espacios científicos de Francia, España, Alemania, Bélgica, Italia, Reino Unido y Países Bajos.

En España, el ESAC acogerá la muestra el 3 de octubre, mientras que la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia figura entre las sedes de la gira europea de la que no se ha precisado las fechas exactas en cada destino.

Pokémon GO incorporará además actividades especiales entre el 4 de octubre de 2026 y el 30 de abril de 2027, con encuentros con un Pikachu astronauta en los museos participantes.