Trump lanza encuesta para cambiar nombre de la IA mientras veta a medios en la Casa Blanca

"Una descripción mucho más elegante y exacta de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS). ¿Cuál es el mejor nombre para esta 'revolución' en constante crecimiento?", escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Apelando a que "muchas personas consideran que el término Inteligencia Artificial es impreciso y poco elegante", Trump pidió a sus seguidores que participaran en esta encuesta.

Mientras el presidente de Estados Unidos lanzaba esta pregunta en su red social, CNN, MS NOW y Politico denunciaban que se había impedido la entrada de sus periodistas a la Casa Blanca.

El día anterior, este viernes, y también mediante un mensaje en Truth, Trump había anunciado que prohibía "con efecto inmediato" el acceso a la Casa Blanca a estos medios, a los que acusó de difundir "noticias falsas".

Este sábado se cumplió la amenaza y los medios afectados reaccionaron defendiendo a sus reporteros y asegurando que defenderán la libertad de prensa y su derecho a informar.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) calificó este viernes como una "prohibición a la prensa libre" el veto.

"El presidente lo dijo claramente en el Despacho Oval, describiendo su propia acción prevista como una prohibición a la prensa libre", afirmó la presidenta de la WHCA, Jacqui Heinrich, en un comunicado divulgado en X.