Australia busca el apoyo de Apple a sus nuevas normas de seguridad online

Albanese visitó el Parque Apple, donde conoció nuevas herramientas de la empresa que permiten a los padres gestionar con mayor facilidad los contenidos a los que acceden sus hijos, las personas con las que pueden comunicarse y los momentos en que tienen acceso a determinadas aplicaciones.

El encuentro se produce mientras Australia prepara nuevas normas para elevar las obligaciones de seguridad de las plataformas digitales y ampliar las opciones de los usuarios sobre los contenidos que reciben.

El Gobierno laborista prevé establecer estándares mínimos de seguridad legalmente exigibles y reforzar la protección frente a contenidos considerados gravemente perjudiciales o ilegales.

Australia, pionera en la regulación del acceso de los menores a las redes sociales, prohibió el pasado 10 de diciembre de 2025 que los menores de 16 años mantengan cuentas en las principales plataformas, una medida que obliga a las compañías a impedir el acceso de los adolescentes de esa edad bajo amenaza de cuantiosas multas.

La nueva estrategia del Gobierno busca ampliar la protección más allá del control de edad y establecer mayores responsabilidades para las empresas tecnológicas, al tiempo que ofrece a los usuarios más capacidad para decidir cómo reciben contenidos en las plataformas.

En este marco, Albanese y Cook abordaron la aplicación de las leyes australianas de seguridad en Internet y las medidas que pueden adoptar las compañías para proteger a los menores.

El primer ministro afirmó que Australia está "orgullosa de liderar el mundo" con su prohibición de las redes sociales para menores y su estrategia de seguridad digital.

"Cuando trazamos una línea en la arena, las compañías tecnológicas dan un paso adelante", afirmó Albanese, quien añadió que Apple está demostrando que el sector puede competir también por sus estándares de seguridad y no solo por la comodidad de sus servicios.

La propuesta presentada en septiembre contempla que los usuarios puedan decidir si reciben contenidos personalizados mediante algoritmos o si prefieren acceder únicamente a publicaciones de amigos y creadores a los que siguen.

La iniciativa también prevé reforzar la protección de los menores frente a contenidos relacionados con trastornos alimentarios, pornografía, delitos, conductas peligrosas y otros materiales que puedan causar daños graves.

El Gobierno prevé presentar las nuevas leyes al Parlamento una vez concluido el periodo de consultas con las plataformas digitales, organismos del sector y organizaciones de la sociedad civil.

Albanese, que se encuentra en Estados Unidos con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, continuará en Nueva York sus conversaciones sobre seguridad en Internet con otros líderes internacionales.