“No son casos aislados”, alertan por muerte de animales en el Parque Guasu

A 14 años de la fundación del Parque Guasu Metropolitano, usuarios y miembros del movimiento ciudadano Salvemos el Parque Guasu las primeras obras de infraestructura que ya se están ejecutando, pero también alzan la voz para exigir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la ejecución inmediata de mejoras clave para preservar la biodiversidad y garantizar la seguridad de los visitantes.

Una de las preocupaciones más relevantes es la recurrente muerte de animales silvestres atropellados en los accesos y avenidas perimetrales, situación que pone en peligro a especies nativas que habitan este pulmón verde de Asunción, ubicado al costado del parque Ñu Guasu.

Parque Guasu: las urgencias prioritarias e impostergables

Entre los principales pedidos elevados a las autoridades del MOPC por la ciudadanía se destacan los siguientes puntos de intervención urgente:

Construcción de pasos de fauna subterráneos y aéreos en los puntos críticos de tránsito circundante.

Instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia (CCTV) y botones de pánico cada 200 metros para reforzar la seguridad de los peatones.

Saneamiento ambiental de los arroyos y cauces hídricos que cruzan el predio.

Reparación de cercados perimetrales e iluminación LED en las ciclovías principales.

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“Crisis de biodiversidad: Muerte sistemática de la fauna local (aves caminadoras, pequeños mamíferos y reptiles) atropellada en los bordes vehiculares debido al aislamiento biológico y la falta de corredores ecológicos y pasos de fauna técnicos (aéreos y subterráneos)”, citan los ambientalistas de Salvemos el Parque Guasu como parte de las urgencias impostergables.

¿Por qué son indispensables los pasos de fauna en la zona del parque?

El Parque Guasu Metropolitano actúa como un refugio biológico rodeado por avenidas de alto flujo vehicular, lo que convierte a los desplazamientos de los animales en una travesía de alto riesgo.

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La fragmentación del hábitat obliga a la fauna a cruzar la capa asfáltica en busca de alimento o refugio, provocando un impacto directo en las poblaciones locales.

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Las especies más vulnerables registradas en los incidentes viales de la zona incluyen:

Mamíferos medianos.

Reptiles de gran valor ecológico, como la serpiente y tejús.

Aves que anidan en los humedales del predio.

Inversión de Itaipú para obras en el Parque Guasu Metropolitano

Con todo, los usuarios y los ambientalistas celebran las mejoras que actualmente se están introduciendo en el predio de 125 hectáreas, que nació como un predio militar y se ha convertido en un “hogar común” para la ciudadanía, la fauna, la flora, destacan.

Las mejoras celebradas forman parte de un convenio del MOPC con la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI), firmado en 2024 y que contempla una inversión total de G. 15.695.707.830 para el mejoramiento integral de los parques urbanos Guasu y Ñu Guasu.

Del total, alrededor del 40%, o sea, G. 6.278.283.132, se están invirtiendo en el Parque Guasu Metropolitano, señalan en la organización ambientalista. Aseguran que se está formalizando un Plan Maestro y un Plan de Sostenibilidad que blindarían finalmente al espacio verde ante el abandono de futuras administraciones. Esta tarde, desde las 16:00, los ambientalistas celebrarán los 14 años del espacio verde con distintas actividades.