Nuevo cierre de la Costanera: mal estado de la pista retrasa competencias, lamenta PMT

La avenida Costanera de Asunción vuelve a cerrar este sábado 17 de octubre, desde las 8:00 hasta las 19:00, por las competencias de los World Skate Games ASU26. La restricción afecta el tramo comprendido entre la rotonda de General Santos y la calle Río Blanco.

En comunicación con el inspector de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Daniel Cárdenas, advierte que el horario de reapertura depende del desarrollo de las competencias: “Me gustaría que la ciudadanía pueda entender como mínimo hasta las 19:00”, afirmó.

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La circulación en el tramo estuvo habilitada temporalmente durante las primeras horas de la mañana, pero volvió a interrumpirse desde las 08:00 de este sábado.

Malestar por el caos registrado ayer

La situación genera malestar entre los conductores, luego de que el viernes no se cumpliera el compromiso de habilitar la avenida a las 18:30. La demora provoca largas filas de vehículos, bocinazos y reclamos de personas que necesitan salir o ingresar a la capital.

Consultado sobre lo ocurrido ayer, Cárdenas reconoce que los agentes de tránsito reciben los reclamos de los automovilistas, aunque deben mantener el bloqueo mientras continúan las competencias: “La gente nos insultó, nos gritó”, relató.

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El inspector sostiene que el problema no se limita al operativo de tránsito, sino que también está relacionado con la organización y las condiciones de la pista: “Las competencias se retrasaban permanentemente por el estado de la pista”, afirmó al explicar por qué no se cumple el horario previsto.

El estado de la pista retrasa las competencias

Según Cárdenas, el asfaltado presenta inconvenientes que afectan el desarrollo de las pruebas de patinaje. Los trabajos de reparación se extienden durante la noche y continúan incluso pocas horas antes del inicio de las competencias.

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“El asfalto se deshacía”, señala el inspector al describir las condiciones de la superficie, que provocan caídas de deportistas y obligan a interrumpir las pruebas por razones de seguridad.

Cárdenas también explica que los retrasos y las protestas de los atletas alteran el cronograma. Ante esta situación, sostiene que no es posible habilitar la avenida simplemente porque llega la hora anunciada: “No podés abrir y avanzar sobre esto”, expresó

¿Dónde estarán los agentes y cuáles son los desvíos?

Para este sábado, la PMT prevé desplegar agentes desde las 8:00 en los puntos de bloqueo y las vías alternativas. Las restricciones incluyen la rotonda de General Santos y los accesos de Montevideo y 15 de Agosto con Paraguayo Independiente.

El inspector asegura que el operativo se mantiene hasta la finalización del evento. También pide comprensión a los conductores, ya que la prioridad es evitar incidentes mientras se desarrollan las competencias internacionales.

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A los cierres de la Costanera se suman los trabajos en el microcentro. Desde las 6:00 de este sábado, la calle 14 de Mayo permanece afectada entre Paraguayo Independiente y Benjamín Constant por tareas vinculadas a las excavaciones para el cableado subterráneo.

El domingo habrá un cierre más extenso

El domingo 18 de octubre, la Costanera permanecerá cerrada desde las 4:00 hasta las 14:00, en el tramo comprendido entre el Corredor Vial Botánico y la calle Paraguayo Independiente, debido a la última jornada de los World Skate Games.

El operativo contempla restricciones en el acceso al viaducto del Botánico, quienes se dirijan hacia el Chaco por el Puente Remanso deberán seguir las indicaciones de los agentes, ya que Cárdenas señala que se prevé permitir el paso a quienes necesiten llegar a ese cruce internacional.

Ante las restricciones previstas para ambos días, se recomienda a los conductores salir con suficiente anticipación, verificar los desvíos y circular con paciencia.

La reapertura de la Costanera este sábado está prevista para las 19:00, aunque el horario podría modificarse según el avance de las competencias.